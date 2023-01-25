"تسلا" تنوي إنفاق 3.6 مليار دولار لبناء أكبر مصانعها في نيفادا

أعلنت شركة "تسلا" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية نيتها إنفاق 3.6 مليار دولار أمريكي، من أجل بناء واحد من أكبر مصانعها في ولاية نيفادا الأمريكية.
وسيخصص مجمع المصانع لبناء أشباه الموصلات والبطاريات، ما سيجعلها تحتاج إلى توظيف 3 آلاف عامل، وفقاً لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وستسمح البطاريات الجديدة التي تطوّرها تسلا لمالكي السيارات في أن يسيروا لمسافة تراوح بين 300 و500 ميل في الشحنة الواحدة.
ويتوقع أن يساعد هذا المصنع "تسلا" في رفع مبيعاتها إلى 20 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.