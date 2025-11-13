"الجميح للسيارات" تطلق عروض نهاية العام لسيارات GAC 2025

وتتضمن العروض خيارًا تمويليًا مميزًا يبدأ بدفع 35,966 ريالًا الآن، على أن يتم سداد الباقي في عام 2030، إضافة إلى خيار أقساط شهرية منخفضة تبدأ من 666 ريالًا فقط، وبدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.