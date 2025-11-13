"الجميح للسيارات" تطلق عروض نهاية العام لسيارات GAC 2025

أعلنت شركة الجميح للسيارات عن إطلاق عروض نهاية العام لسيارات GAC موديلات 2025 تحت شعار "قرارك الأذكى"، والتي تقدم من خلالها باقات تمويلية وخصومات متنوعة تشمل شرائح واسعة من العملاء.
وتتضمن العروض خيارًا تمويليًا مميزًا يبدأ بدفع 35,966 ريالًا الآن، على أن يتم سداد الباقي في عام 2030، إضافة إلى خيار أقساط شهرية منخفضة تبدأ من 666 ريالًا فقط، وبدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.
كما تشمل العروض خصومات خاصة للشراء النقدي، وخصومات إضافية لمنسوبي الجهات الحكومية والشركات والجامعات، إلى جانب تقديم ست سنوات ضمان ومساعدة على الطريق.
وتأتي هذه العروض بالتعاون مع مصرف الراجحي وعدد من البنوك وشركات التمويل، بهدف توفير حلول مرنة تلائم مختلف الاحتياجات.
