سيارة خارقة مستوحاة من بورشه بمحرك قوته 850 حصانًا وسعر يبدأ من 1.8 مليون دولار

حققت شركة Oilstainlab التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، شهرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروع مثير قائم على سيارة بورشه 911 يعرف باسم Half-11، فقد ظهرت السيارة محاكية بشكل كبير لسيارة بورشه 911، وتحديدًا الجزء الأمامي، حيث أضافت Oilstainlab إطارًا خلفيًا وثبتت محرك LS V-8.
ووفقًا للتوأم نيكيتا وإيليا بريدان، مصممي السيارات المحترفين اللذين أسسا Oilstainlab في عام 2019، كان الهدف هو بناء نوع من سيارات السباق التي ربما صنعتها بورشه إذا كان النموذج الوحيد الذي تمتلكه هو 911، ونجحت السيارة Half-11 في جذب المشترين المحتملين، خصوصًا بعد أن عرضتها Oilstainlab خلال مهرجان Goodwood للسرعة هذا العام في المملكة المتحدة. والآن، كشفت الشركة عن تصميم أكثر تميزًا من المقرر أن يُصنع في إنتاج محدود يقتصر على 25 سيارة فقط.
وتطلق Oilstainlab على التصميم الجديد اسم HF-11، وأكدت أنه سيتم تقديمه مع كل من محركات البنزين والكهرباء، التي يمكن تبديلها بسهولة نسبيًا في مرآب منزلي، ويسمى نظام التبديل بـ "Thunder-Volt"، والذي يوصف بأنه تبديل إطار خلفي بدلاً من تبديل نظام الدفع، وجاءت فكرة النظام من سباق 24 ساعة في لومان حيث قامت أودي بتبديل الإطار الخلفي في واحدة من سياراتها في أربع دقائق فقط.
وتشير كلمة "Thunder" في الاسم إلى محرك البنزين المخطط، وهو محرك مسطح بسعة 4.5 لترات سيتم ضبطه ليقدم نحو 650 حصانًا ويصل إلى 12,000 دورة في الدقيقة، أما "Volt" فتشير إلى نظام الدفع الكهربائي، والذي يتكون في هذه الحالة من محرك كهربائي واحد بقوة تصل إلى 850 حصانًا، ولم يتم ذكر تفاصيل عن البطارية وكيفية تخزينها في الهيكل، لكن Oilstainlab ذكرت أنه يمكن دمج نظامي الدفع مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو وحدة تسلسلية بسبع سرعات.
ويبدو التصميم مزيجًا من سيارة سباق 911 RSR الحديثة وسيارة 917 الكلاسيكية حيث كان تصميم Half-11 الأصلي مستوحيًا من الجزء الأمامي لسيارة 911 مع خلفية من بورشه إنديكار، وتم استخدام ألياف الكربون في البناء، بما في ذلك هيكل مركزي مخصص، وتزعم Oilstainlab أنه استغرق عامين لتطويره، وكان أحد الأهداف هو ضمان أن تزن السيارة نحو 2,000 رطل فقط مع كونها قانونية على الطرق.
وتقبل Oilstainlab حاليًا الطلبات وقد أكدت أن السعر سيبدأ من 1.85 مليون دولار، وذلك مع نظام الدفع بالبنزين فقط. إذا تم طلب نظام الدفع الكهربائي إضافيًا، سيرتفع السعر بمقدار 500,000 دولار، وتتوقع الشركة بدء عمليات التسليم في عام 2026، ولا تزال Oilstainlab أمامها الكثير من العمل التطويري. ولتسريع الأمور، تقوم الشركة بجمع مواهب من جميع أنحاء العالم.