سيارة خارقة مستوحاة من بورشه بمحرك قوته 850 حصانًا وسعر يبدأ من 1.8 مليون دولار

ووفقًا للتوأم نيكيتا وإيليا بريدان، مصممي السيارات المحترفين اللذين أسسا Oilstainlab في عام 2019، كان الهدف هو بناء نوع من سيارات السباق التي ربما صنعتها بورشه إذا كان النموذج الوحيد الذي تمتلكه هو 911، ونجحت السيارة Half-11 في جذب المشترين المحتملين، خصوصًا بعد أن عرضتها Oilstainlab خلال مهرجان Goodwood للسرعة هذا العام في المملكة المتحدة. والآن، كشفت الشركة عن تصميم أكثر تميزًا من المقرر أن يُصنع في إنتاج محدود يقتصر على 25 سيارة فقط.