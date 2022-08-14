بطولة "إيه بي بي للفورمولا إي".. فوز "ستوفل فاندورن" و"مرسيدس إي كيو" بلقبي السائقين والصانعين

وتشهد بداية عصر الجيل الثالث مع انطلاق الموسم التاسع تطور مستوى بطولة الفورمولا إي أكثر من أي وقت مضى مع تقويم مؤقت يضم 18 سباقاً في 13 مدينة. يبدأ الموسم في 14 يناير في مكسيكو سيتي ويستمر في الدرعية، وحيدر أباد، وساو باولو، وبرلين، وموناكو، وسيول، وجاكرتا، وروما، ولندن. وسيتم الإعلان عن ثلاث مدن مضيفة لسباقات جائزة السيارات الكهربائية في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن كلاً من حيدر أباد وساو باولو ستستضيفان السباقات للمرة الأولى.