تسلا تواصل تراجعها في أوروبا للشهر الثامن وسط منافسة صينية متصاعدة

سجّلت شركة تسلا الأمريكية تراجعًا حادًا في مبيعاتها بعدد من الأسواق الأوروبية خلال أغسطس 2025، لتواصل بذلك سلسلة انخفاضاتها للشهر الثامن على التوالي، في ظل تصاعد حدة المنافسة من شركات السيارات الكهربائية الصينية، وعلى رأسها شركة BYD.
وبحسب بيانات المبيعات، تراجعت تسلا بنسبة 84٪ في السويد، و50٪ في هولندا، و47.3٪ في فرنسا، و42٪ في الدنمارك، في حين سجّلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4.4٪ في إيطاليا. وعلى الرغم من تحقيقها بعض النمو في النرويج (+21.3٪) وإسبانيا (+161٪)، إلا أن الأداء العام ظل دون التوقعات.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعود إلى غياب الطرازات الجديدة من الشركة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الجدل المرتبط بتصريحات المدير التنفيذي إيلون ماسك، ما أثّر على الصورة الذهنية للشركة لدى بعض المستهلكين. كما ساهم انخفاض أسعار السيارات المستعملة في تقليل القيمة السوقية للطرازات الحديثة.
ويواجه سوق السيارات الكهربائية في أوروبا تحولات كبيرة، وسط تقدم الشركات الصينية بخيارات تنافسية من حيث السعر والتقنيات، مما يزيد من الضغط على الشركات الأمريكية والأوروبية لإعادة ضبط استراتيجياتها.