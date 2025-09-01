تسلا تواصل تراجعها في أوروبا للشهر الثامن وسط منافسة صينية متصاعدة

وبحسب بيانات المبيعات، تراجعت تسلا بنسبة 84٪ في السويد، و50٪ في هولندا، و47.3٪ في فرنسا، و42٪ في الدنمارك، في حين سجّلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4.4٪ في إيطاليا. وعلى الرغم من تحقيقها بعض النمو في النرويج (+21.3٪) وإسبانيا (+161٪)، إلا أن الأداء العام ظل دون التوقعات.