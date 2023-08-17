الكشف عن "لوسيد جرافيتي SUV" في نوفمبر المقبل

أعلنت شركة لوسيد عن موعد إطلاقها لطراز جرافيتي SUV في نوفمبر المقبل والتي من المقرر بدء إنتاجها في أواخر عام 2024 في المصنع نفسه الذي تُبنى فيه سيارة لوسيد إير السيدان.