الكشف عن "لوسيد جرافيتي SUV" في نوفمبر المقبل

أعلنت شركة لوسيد عن موعد إطلاقها لطراز جرافيتي SUV في نوفمبر المقبل والتي من المقرر بدء إنتاجها في أواخر عام 2024 في المصنع نفسه الذي تُبنى فيه سيارة لوسيد إير السيدان.
وظهرت السيارة لوسيد جرافيتي لأول مرة في عام 2020 عندما شوهدت النسخة الأولية لها على الطرق العامة.
ونشرت الشركة في عام 2022 صوراً تشويقية للنسخة الإنتاجية، كما عرضت في مطلع العام الحالي نموذجاً أولياً منها.
وستقدم السيارة الـ SUV متوسطة الحجم نسخة من سبعة مقاعد مقسمة على ثلاثة صفوف، وسيتمكن المشترون من اختيار صفين من خمسة مقاعد وآخر من ثلاثة صفوف من سبعة مقاعد.
وستعتمد السيارة على نفس المنصة المعيارية الموجودة في لوسيد إير، والتي تأتي بمحرك قوته 1200 حصان ومدى يصل إلى 805 كم.
ولم يتم الكشف عن مواصفات جرافيتي ولكن وفقاً لشركة لوسيد سيكون المدى أكبر من أي سيارة SUV كهربائية متاحة اليوم.
وستتميز سيارة لوسيد جرافيتي بسقف زجاجي ومزودة بالجيل الجديد من التجهيزات الرقمية وأحدث واجهات المستخدم وتقنيات مساعدة السائق الآلية.