تعرّف على تاريخ محرك بوجاتي W16 الفريد من نوعه

تواجد محرك W16 سعة 8.0 لترات في سيارات بوجاتي الرياضية لمدة 20 عامًا وهو المحرك الوحيد الذي يستخدم 16 أسطوانة في سيارة، فإليك بعض المعلومات عنه:
كشفت بوجاتي عن التفاصيل الفنية للمحرك مع انطلاق سيارة بوجاتي فيرون عام 2005 وحققت أداء قويًا بتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 2.5 ثانية فقط وسرعة تزيد عن 400 كم/س.
وعندما دخلت سيارة بوجاتي فيرون حيز الإنتاج، ظهرت فئة جديدة من السيارات وهي السيارات الرياضية فائقة السرعة، وكانت فيرون أول سيارة فائقة السرعة في العالم، وذلك بفضل المحرك W16.
ومع انطلاق بوجاتي شيرون عام 2016 تم تحديث المحرك ليقدم مستويات أداء أعلى، حيث وصل إلى قوة 1500 حصان في البداية، ثم زاد إلى 1600 حصان مع عزم دوران يصل إلى 1600 نيوتن.متر.
ولكي يعود المحرك إلى الحياة مرة أخرى تطلب الأمر أكثر من 3500 قطعة فردية تم تجميعها يدويًا مع مراقبة مستمرة بالحواسيب أثناء الاختبار، ومع أول اختبار له عام2001 حقق المحرك تجاوزًا لقوة 1000 حصان.