تعرّف على تاريخ محرك بوجاتي W16 الفريد من نوعه

ومع انطلاق بوجاتي شيرون عام 2016 تم تحديث المحرك ليقدم مستويات أداء أعلى، حيث وصل إلى قوة 1500 حصان في البداية، ثم زاد إلى 1600 حصان مع عزم دوران يصل إلى 1600 نيوتن.متر.