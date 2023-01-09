"رولز-رويس" تُسجل أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق في العام 2022

يتزامن النجاح الذي حققته شركة رولز-رويس مع ذكرى مرور عشرين عامًا، في يناير 2023، على تأسيس وبداية الإنتاج في دار رولز-رويس في جودوود، فقد تحوّلت العلامة من شركة كانت تطرح طراز فانتوم الوحيد وتبني سيارة واحدة في اليوم فقط إلى شركة رائدة باتت تحطّم الأرقام القياسية، وأتى هذا التطوّر الهائل نتيجة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تعتمد على النمو المستدام والإدارة المسؤولة والتخطيط السليم ومنهجية إعادة ابتكار العلامة بحلّة جديدة. فخلال العقد الماضي بوجهٍ خاص، ارتقت شركة رولز-رويس بعلامتها وجدّدت محفظة منتجاتها بشكلٍ مدروس لتواكِب متطلبات عملائها وأذواقهم وتوزيعاتهم الديموغرافية المتغيرة باستمرار، من دون المساومة على طابعها الحصري والمتميّز.