"رولز-رويس" تُسجل أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق في العام 2022

سجّلت رولز-رويس أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق في العام 2022، إذ سلّمت ما مجموعه 6021 سيارة، وهي زيادة بنسبة 8% عن العام 2021، للعملاء في نحو 50 بلدًا حول العالم.
وهذه المرة الأولى في تاريخ الشركة الممتدّ على 118 سنة؛ حيث تتجاوز المبيعات 6000 سيارة في فترة 12 شهرًا متتاليًا، كما وصلت قيمة المهام التي كُلِّف بها فريق تصميم السيارات حسب المتطلبات الشخصية (بيسبوك) إلى مستويات قياسية، في حين بقيَ الطلب على كل طرازات رولز-رويس قويًا للغاية؛ حيث بات سجلّ الطلبات على جميع الطرازات محجوزًا لأشهر متقدّمة من العام 2023.
وفي العام 2022، حقّقت رولز-رويس نموًا في مبيعاتها في كل المناطق تقريبًا، وتم تسجيل نمو سنوي ملحوظ في الشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ولم يقتصر النمو على عدد الطلبات فحسب، بل إنّ قيمة مهام بيسبوك التي كلَّفنا بها العملاء تجاوزت كل الحدود السابقة.
وبفضل ما تقدّمه خدمة بيسبوك من إمكانيات هائلة لا حصر لها، كان العملاء مستعدّين لدفع ما متوسطه نصف مليون يورو تقريبًا لشراء سيارة رولز-رويس فريدة لا ثاني لها، وقد استطاعت العلامة تقديم مبالغ كبيرة للمساهم الرئيسي فيها، بفضل القيمة العالية لسيارات بيسبوك الاستثنائية من رولز-رويس وتركيز العلامة بشكل مستمر على تحقيق الأرباح.
وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط سوقًا رائدة لدى العلامة بالنسبة للطلب على خدمة السيارات الفخمة المصمّمة حسب المتطلبات الشخصية (بيسبوك). ولهذا السبب، افتتحت رولز-رويس مكتب خاص في دبي عام 2022 يستقبل الضيوف بناءً على دعوة، وهو أول مكتب خارج جودوود يهدف إلى تقريب المسافات بين دار رولز-رويس والعملاء المتميّزين في الشرق الأوسط. وسيتم افتتاح المزيد من الـ Private Office عام 2022 حول العالم في الأشهر والسنوات المقبلة.
على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على أوروبا، نمت المنطقة بشكل عام في عام 2022 مع مبيعات قياسية في العديد من الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا. حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا مبيعات أعلى من أي وقت مضى.
يتزامن النجاح الذي حققته شركة رولز-رويس مع ذكرى مرور عشرين عامًا، في يناير 2023، على تأسيس وبداية الإنتاج في دار رولز-رويس في جودوود، فقد تحوّلت العلامة من شركة كانت تطرح طراز فانتوم الوحيد وتبني سيارة واحدة في اليوم فقط إلى شركة رائدة باتت تحطّم الأرقام القياسية، وأتى هذا التطوّر الهائل نتيجة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تعتمد على النمو المستدام والإدارة المسؤولة والتخطيط السليم ومنهجية إعادة ابتكار العلامة بحلّة جديدة. فخلال العقد الماضي بوجهٍ خاص، ارتقت شركة رولز-رويس بعلامتها وجدّدت محفظة منتجاتها بشكلٍ مدروس لتواكِب متطلبات عملائها وأذواقهم وتوزيعاتهم الديموغرافية المتغيرة باستمرار، من دون المساومة على طابعها الحصري والمتميّز.
ولطالما عكست رولز-رويس، بصفتها دارًا متميّزة للمنتجات الفارهة وشركة مبتكرة قائمة على المفاهيم الهندسية، المهارة الحرفية العالية والتكنولوجيا المتقدّمة، فغدت عنوانًا للفخامة والإبداع.
وفي معرض التعليق على النتائج، صرّح المدير الإقليمي سيزار حبيب، قائلًا: "في العام 2022، كنّا مصدر إلهام للعالم من خلال تعاوناتنا وإمكانيات فريق "بيسبوك"، وقد قطعنا بالفعل شوطًا هائلًا نحو مستقبل يعتمد السيارات الكهربائية بالكامل. ويعود الفضل في هذه الإنجازات المبهرة إلى تفاني والتزام فريق رولز-رويس ووكلائها المعتمدين في المنطقة. وهو شرف عظيم لنا أن نعمل جنبًا إلى جنب معهم بصورة يومية".