شاحنات JMC تستعرض إمكانياتها في المؤتمر السعودي للإعاشة والتموين بمكة

وأوضح الأستاذ وائل بغدادي "الرئيس التنفيذي لشركة الجبر التجارية" بأن مشاركة شاحنات JMC في المؤتمر تأتي لإبراز ما يمكن أن تقدمه من إضافة لقطاع الإعاشة والتموين خصوصاً في جانب النقل بفضل الإمكانيات التي تتمتع بها وقدرتها على التكيّف مع كافة متطلبات هذا القطاع من خلال التجهيزات التي تقوم الشركة بتوفيرها بناءً على طلب العميل بجودة عالية متوافقة مع الإطار الهندسي والميكانيكي والكهربائي للشاحنات التي تم مراعاة كافة هذه الجوانب عند صناعتها، وأضاف بغدادي قائلاً: عادت شاحنات JMC إلى السوق السعودي نهاية عام 2022 من خلال شركة الجبر التجارية ونعمل على أن نقدم هذه الشاحنات المميزة والقوية بأفضل شكل ممكن من خلال إبراز إمكانياتها وتهيئة البنية التحتية المتكاملة لها والتي تشمل تجهيزها بكافة متطلبات العملاء التي تناسب غرض الاستخدام، وأيضاً خدمات ما بعد البيع في مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار.