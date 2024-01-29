شاحنات JMC تستعرض إمكانياتها في المؤتمر السعودي للإعاشة والتموين بمكة

تستعرض شاحنات JMC إمكانياتها وقدراتها على تلبية كافة متطلبات قطاعات الأعمال المختلفة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين 2024 بمكة المكرمة، الذي يعد حدثاً ضخماً لدعم صناعة الضيافة وتقديم خدمات الإعاشة، وينطلق المؤتمر في نسخته الثانية خلال الفترة من 31 يناير – 3 فبراير، وسوف تقدم شركة الجبر التجارية وكلاء شاحنات JMC في المملكة شاحنة تم تجهيزها من الشركة الصانعة بثلاجة مخصصة لنقل الأطعمة كمثال يوضح إمكانيات شاحنات JMC التي توفر خيارات متعددة في النقل المبرد والجاف. وسيكون الزوّار على موعد للتعرّف على شاحنات JMC وكافة التجهيزات الممكنة التي يمكن أن يتم إضافتها لها من قبل الشركة الصانعة حسب الغرض المراد استخدامه من أجله.
وأوضح الأستاذ وائل بغدادي "الرئيس التنفيذي لشركة الجبر التجارية" بأن مشاركة شاحنات JMC في المؤتمر تأتي لإبراز ما يمكن أن تقدمه من إضافة لقطاع الإعاشة والتموين خصوصاً في جانب النقل بفضل الإمكانيات التي تتمتع بها وقدرتها على التكيّف مع كافة متطلبات هذا القطاع من خلال التجهيزات التي تقوم الشركة بتوفيرها بناءً على طلب العميل بجودة عالية متوافقة مع الإطار الهندسي والميكانيكي والكهربائي للشاحنات التي تم مراعاة كافة هذه الجوانب عند صناعتها، وأضاف بغدادي قائلاً: عادت شاحنات JMC إلى السوق السعودي نهاية عام 2022 من خلال شركة الجبر التجارية ونعمل على أن نقدم هذه الشاحنات المميزة والقوية بأفضل شكل ممكن من خلال إبراز إمكانياتها وتهيئة البنية التحتية المتكاملة لها والتي تشمل تجهيزها بكافة متطلبات العملاء التي تناسب غرض الاستخدام، وأيضاً خدمات ما بعد البيع في مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار.
ورحب بكافة زوّار المؤتمر في جناح JMC، مؤكداً بأن أعضاء فريق العمل في الجناح سوف يكونون سعداء باستقبالهم والإجابة على كافة استفساراتهم