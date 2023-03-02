"ريفيان" تستدعي أكثر من 12 ألف شاحنة كهربائية لعيوب خطيرة

أعلنت شركة "ريفيان" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن استدعائها أكثر من 12 ألفًا و700 شاحنة كهربائية تابعة لها؛ بسبب عيوب في نشر الوسائد الهوائية.
وأوضحت "ريفيان" أن السيارات المستدعاة من نوع "بيك آب آر 1 تي" وسيارات الدفع الرباعي "آر 1 إس" لعام 2022.
وتكمن المشكلة في أن أجهزة استشعار حزام الأمان بها عيوب تقنية تمنع فتح الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل صحيح، وتمنع إخطار الراكب بقربه من خطر.
وأفادت "ريفيان" أنها تتعهّد بإصلاح كل السيارات المستدعاة في مدة لا تستغرق 30 دقيقة فقط، بحسب ما أورد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
ووصف التقرير هذا الاستدعاء بأنه ضئيل بالمقارنة بالشركات الأخرى المنافسة، مثل قرار استدعاء "تسلا" أكثر من مليون سيارة.