"ريفيان" تستدعي أكثر من 12 ألف شاحنة كهربائية لعيوب خطيرة

أعلنت شركة "ريفيان" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن استدعائها أكثر من 12 ألفًا و700 شاحنة كهربائية تابعة لها؛ بسبب عيوب في نشر الوسائد الهوائية.