تويوتا تكشف عالميًا عن الجيل الجديد من هايلكس 2026.. نسخة كهربائية لأول مرة وتصميم جديد كليًا

أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن عن التدشين العالمي للجيل الجديد من هايلكس 2026 خلال فعالية دولية في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث قدمت الجيل التاسع من البيك-أب الأشهر بإعادة تصميم كاملة ومنصة جديدة وتقنيات متقدمة، مع إطلاق أول نسخة كهربائية بالكامل في تاريخ هايلكس إلى جانب خيارات البنزين والديزل المدعومة بتقنية هجينة خفيفة لرفع الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.
وأوضحت تويوتا خلال الحفل أن هايلكس الجديدة تعتمد على منصة TNGA-F المستخدمة في لاندكروزر، ما منح الهيكل صلابة أعلى مع تخفيف الوزن وتحسين التحكم والثبات على الطرق المعبدة والوعرة، كما تمت إعادة تصميم نظام التعليق لتحسين الراحة وتقليل الاهتزازات داخل المقصورة خاصة أثناء الرحلات الطويلة أو عند نقل الأحمال الثقيلة.
وفي ما يتعلق بالمحركات، كشفت الشركة عن توفر هايلكس 2026 عالميًا بمحركات بنزين وديزل، إضافة إلى نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت يعمل على تحسين استجابة السيارة للتسارع وتخفيض الانبعاثات مع رفع كفاءة استهلاك الوقود، كما قدمت تويوتا لأول مرة نسخة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى نحو ثلاثمائة كيلومتر ونظام دفع رباعي وعزم فوري يحافظ على قدرات القطر والتحميل التي تتميز بها هايلكس، مؤكدة أن النسخة الكهربائية موجهة للأسواق التي تشهد تحولًا نحو المركبات عديمة الانبعاثات دون التنازل عن الجانب العملي.
وحصلت المقصورة الداخلية على تغييرات واسعة شملت شاشة معلومات كبيرة بقياس يصل إلى اثنتي عشرة بوصة مع عدادات رقمية حديثة ومواد داخلية محسّنة ونظام ملاحة يدعم التحديثات عبر الإنترنت وشحن لاسلكي ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى تحسين العزل داخل المقصورة بنسبة أعلى مقارنة بالجيل السابق، بينما جاء التصميم الخارجي بواجهة أمامية مرتفعة وشبك عريض وإضاءة LED بالكامل تمنح السيارة حضورًا قويًا على الطريق.
وأكد مسؤول في تويوتا خلال الحفل أن هدف الشركة لم يكن فقط تطوير جيل جديد من هايلكس، بل إعادة تعريف مفهوم البيك-أب العملية بحيث تصبح أكثر راحة وتقدمًا دون المساس بقدرات التحمل، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد يستهدف مستخدمي الأعمال والمغامرات والقيادة في البيئات الصعبة، مع التركيز على توفير تجربة قيادة أكثر سلاسة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.
وبيّنت الشركة أن إطلاق هايلكس الجديدة سيبدأ تدريجيًا في أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية خلال عام 2026، على أن يلي ذلك التوسع لبقية الأسواق وفق الجدول الزمني لكل منطقة، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن توقيت التدشين المحلي في أسواق الشرق الأوسط، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية الكشف عنها في فعالية سيارات في الرياض خلال الأشهر الأولى من عام 2026.