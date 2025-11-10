تويوتا تكشف عالميًا عن الجيل الجديد من هايلكس 2026.. نسخة كهربائية لأول مرة وتصميم جديد كليًا

وفي ما يتعلق بالمحركات، كشفت الشركة عن توفر هايلكس 2026 عالميًا بمحركات بنزين وديزل، إضافة إلى نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت يعمل على تحسين استجابة السيارة للتسارع وتخفيض الانبعاثات مع رفع كفاءة استهلاك الوقود، كما قدمت تويوتا لأول مرة نسخة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى نحو ثلاثمائة كيلومتر ونظام دفع رباعي وعزم فوري يحافظ على قدرات القطر والتحميل التي تتميز بها هايلكس، مؤكدة أن النسخة الكهربائية موجهة للأسواق التي تشهد تحولًا نحو المركبات عديمة الانبعاثات دون التنازل عن الجانب العملي.