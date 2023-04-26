مبيعات السيارات الكهربائية تقفز إلى 10 ملايين سيارة وهذه الدولة تتصدّر

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية إلى أكثر من 10 ملايين سيارة العام الماضي في أنحاء العالم كافة، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو المبيعات بنسبة 35% إضافية هذا العام لتصل إلى 14 مليوناً.
وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية، الصادر الأربعاء، بعنوان: "آفاق المركبات الكهربائية عالمياً في 2023" أنه تم بيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في 2022.
ويشير هذا النمو الهائل إلى أن حصة السيارات الكهربائية المبيعة من إجمالية سوق السيارات قد ارتفعت من نحو 4% عام 2020 إلى 14% العام الماضي، ومن المقرر أن تقفز إلى 18% بنهاية 2023.
وتتركز الأغلبية العظمى من مبيعات السيارات الكهربائية حتى الآن في ثلاث أسواق: الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب فوربس الشرق الأوسط، استحوذت الصين العام الماضي على 60% من إجمالي المبيعات عالمياً، في حين شهدت أوروبا والولايات المتحدة نمواً في المبيعات بواقع 15% و55% على التوالي، وفق التقرير.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، بحلول عام 2030 أن يرتفع متوسط حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في الأسواق الثلاث إلى نحو 60%.
وعلى الرغم من تركز مبيعات السيارات الكهربائية وتصنيعها في عددٍ قليل من الأسواق الكبيرة، إلا أن هناك إشارات واعدة في مناطق أُخرى، إذ ارتفعت المبيعات في دول، مثل الهند وإندونيسيا وتايلند، لترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات إلى 3% في تايلند، وإلى 1.5% في كل من الهند وإندونيسيا.