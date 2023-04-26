مبيعات السيارات الكهربائية تقفز إلى 10 ملايين سيارة وهذه الدولة تتصدّر

وعلى الرغم من تركز مبيعات السيارات الكهربائية وتصنيعها في عددٍ قليل من الأسواق الكبيرة، إلا أن هناك إشارات واعدة في مناطق أُخرى، إذ ارتفعت المبيعات في دول، مثل الهند وإندونيسيا وتايلند، لترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات إلى 3% في تايلند، وإلى 1.5% في كل من الهند وإندونيسيا.