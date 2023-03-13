"جنرال موتورز" تنوي اعتماد مساعد رقمي شبيه بـ"شات جي بي تي" مخصص للسيارات

ومن المتوقع أن يدعم المساعد الرقمي الجديد السائقين في مواقع عديدة، مثلًا يمكنه أن يوضّح لهم كيفية استبدال إطارات سياراتهم إذا كان بها ثقب مثلًا، كما يمكن أن يوفر ميزات تكامل وجدولة مع أجهزة أخرى مثل فتح أبواب المرآب.