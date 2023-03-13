"جنرال موتورز" تنوي اعتماد مساعد رقمي شبيه بـ"شات جي بي تي" مخصص للسيارات

كشفت شركة "جنرال موتورز" المتخصصة في تصنيع السيارات، عن نيتها اعتماد مساعد رقمي جديد شبيه بخدمة "شات جي بي تي" مخصص للسيارات.
وأوضح نائب رئيس جنرال موتورز سكوت ميللر، أن المساعد الرقمي الجديد سيكون شبيهًا بخدمة "شات جي بي تي" في كل شيء.
ومن المتوقع أن يدعم المساعد الرقمي الجديد السائقين في مواقع عديدة، مثلًا يمكنه أن يوضّح لهم كيفية استبدال إطارات سياراتهم إذا كان بها ثقب مثلًا، كما يمكن أن يوفر ميزات تكامل وجدولة مع أجهزة أخرى مثل فتح أبواب المرآب.
وقال المتحدث باسم جنرال موتورز: "هذا التحول لا يتعلق فقط بقدرة واحدة مثل تطور الأوامر الصوتية؛ لكنه يعني بدلًا من ذلك أن العملاء يمكن أن يتوقعوا أن تكون سياراتهم المستقبلية أكثر قدرة وحداثة بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الناشئة".