الجميح جي أيه سي تدشن علامتي AION وHYPTEC الكهربائيتين في السوق السعودي

وشهدت منصة جي أيه سي في المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث استقطبت آلاف الزوار من عشاق السيارات والمهتمين بقطاع التنقل، كما تم خلالها تدشين طرازات AION ES وAION V، إلى جانب طراز HYPTEC HT المميز بأبوابه من نوع Gullwing Doors، ما أتاح للزوار التعرف عن قرب على أحدث الابتكارات في التصميم والأداء والتقنيات المتقدمة.