الجميح جي أيه سي تدشن علامتي AION وHYPTEC الكهربائيتين في السوق السعودي

دشنت الجميح للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة جي أيه سي في المملكة العربية السعودية، علامتي AION وHYPTEC الكهربائيتين رسميًا في السوق السعودي، وذلك خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2025، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بدعم التحول نحو التنقل المستدام وتقديم حلول ذكية تعتمد على أحدث تقنيات الطاقة الجديدة.
وشهدت منصة جي أيه سي في المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث استقطبت آلاف الزوار من عشاق السيارات والمهتمين بقطاع التنقل، كما تم خلالها تدشين طرازات AION ES وAION V، إلى جانب طراز HYPTEC HT المميز بأبوابه من نوع Gullwing Doors، ما أتاح للزوار التعرف عن قرب على أحدث الابتكارات في التصميم والأداء والتقنيات المتقدمة.
كما لفتت الأنظار السيارة الرياضية الكهربائية HYPTEC SSR، التي عُرضت ضمن المنصة كأحد أبرز طرازات الأداء العالي، مجسدةً رؤية العلامة في الجمع بين القوة الرياضية والتقنيات المستقبلية.
وقدّمت جي أيه سي خلال مشاركتها عروضًا حصرية على عدد من طرازاتها، في إطار تعزيز قيمة الخيارات المقدمة للعملاء ودعم تنافسية العلامة في السوق السعودي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الجميح للسيارات جي أيه سي الرامية إلى توسيع حضورها في السوق السعودي باعتباره سوقًا محوريًا في المنطقة، وتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في مستقبل التنقل الذكي والمستدام