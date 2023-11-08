"لوسيد" تستحدث منصب "رئيس التشغيل" للتوسع في الأسواق الدولية

عيّنت شركة لوسيد، المُصنّعة للسيارات الكهربائية الفاخرة، مارك وينتر هوف؛ في منصب رئيس التشغيل، اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل.
وتمّ إنشاء هذا المنصب حديثاً لتركيز الشركة على تسريع التوسع الدولي، وتعزيز إستراتيجية الانتقال إلى الأسواق العالمية، وتطوير عمليات التصنيع.
وأعلنت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بنسبة تفوق 65 %، أن هذا المنصب جزءٌ من جهود الشركة لتحقيق أهداف التوسع العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
ويتمتع مارك وينتر هوف؛ بسمعة واسعة في صناعة السيارات والبرمجيات في أمريكا وأوروبا، حيث يمتلك خبرة تزيد على 27 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن شركة لوسيد حازت جائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023، وافتتحت مصنعها الأول في المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جهود المملكة لتصبح واحدة من أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية عالمياً.