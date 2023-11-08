"لوسيد" تستحدث منصب "رئيس التشغيل" للتوسع في الأسواق الدولية

تجدر الإشارة إلى أن شركة لوسيد حازت جائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023، وافتتحت مصنعها الأول في المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جهود المملكة لتصبح واحدة من أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية عالمياً.