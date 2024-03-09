بحضور نائب أمير مكة.. وزير الرياضة يُتوِّج الهولندي "فيرستابين" بالمركز الأول في سباق "الفورمولا 1"

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم الهولندي ماكس فيرستابين، سائق فريق ريد بل، بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، ضمن المرحلة الثانية في موسم سباقات الفورمولا 1؛ ليحصد بذلك اللقب الثاني له في السعودية.