بحضور نائب أمير مكة.. وزير الرياضة يُتوِّج الهولندي "فيرستابين" بالمركز الأول في سباق "الفورمولا 1"

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم الهولندي ماكس فيرستابين، سائق فريق ريد بل، بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، ضمن المرحلة الثانية في موسم سباقات الفورمولا 1؛ ليحصد بذلك اللقب الثاني له في السعودية.
وشهد السباق حضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الذي توَّج المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل بالمركز الثاني، فيما توَّج المهندس ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو المونغاسكي شارل لوكلير سائق فريق فيراري بالمركز الثالث.
وحضر السباق كل من: محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1، والمهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، والمهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.
وجاءت نتائج المتسابقين في جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على النحو الآتي:
4. أوسكار بياستري (ماكلارين)
5. فرناندو ألونسو (أستون مارتن)
6. جورج راسل (مرسيدس)
7. أوليفر بيرمان (فيراري)
8. لاندو نوريس (ماكلارين)
9. لويس هاميلتون (مرسيدس)
10.نيكو هولكينبيرغ (هاس)
يُذكر أن الجولة الثالثة من سباقات موسم فورمولا1 ستكون تحت اسم "جائزة أستراليا الكبرى"، وذلك في الفترة ما بين 24 و27 مارس 2024م.