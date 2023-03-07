تسلا تخفض أسعار بعض السيارات للمرة الثانية خلال العام الجاري

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الشركة خفضت أسعار الفئة الأعلى من السيارتين بنسبة 4.3% و8.3% على الترتيب؛ مضيفة أنه مع وصول السعر إلى 109.99 آلاف دولار؛ فإن سعر الفئة بلايد من السيارتين موديل إس وموديل إكس يقل بمقدار 26 ألفًا و29 ألفًا لكل طراز مقارنة بالسعر في أوائل يناير الماضي.