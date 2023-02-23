قيادة ذاتية.. خرائط "غوغل" تُواعد المستقبل في نظام مرسيدس الملاحي

وأعلنت المجموعة في سانيفال بولاية كاليفورنيا، أمس، أن الهدف من هذه الشراكة الاستراتيجية؛ هو أن تتدفق بيانات ووظائف خدمة "غوغل" للخرائط في نظام مرسيدس الملاحي مستقبلًا؛ حيث من المنتظر تضمين هذه الوظائف في نظام التشغيل "إم بي.أو إس" الخاص بمرسيدس.