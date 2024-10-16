كورفيت ZR1 2025 تُحطِّم أرقام السرعة القياسية وتصل إلى 375 كم/ ساعة

السيارة مزودة بمحرك V8 مزدوج التيربو، سعة 5.5 لتر، يولّد قوة تصل إلى 1.064 حصانًا؛ وهو ما جعلها قادرة على منافسة العديد من السيارات الخارقة من حيث الأداء.