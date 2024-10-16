كورفيت ZR1 2025 تُحطِّم أرقام السرعة القياسية وتصل إلى 375 كم/ ساعة

في خطوة تضعها ضمن السيارات الخارقة الأكثر قوة وسرعة في العالم، تمكنت شيفروليه كورفيت ZR1 2025 من تحطيم الأرقام القياسية في السرعة القصوى؛ إذ حققت سرعة بلغت 233 ميلاً في الساعة (375 كم/ ساعة) خلال اختبارات أُجريت في مضمار ATP بألمانيا.
وتمت قيادة السيارة خلال هذه التجارب من قِبل مارك رويس، رئيس شركة جنرال موتورز، المعروف بحبه الشديد للسيارات، بالرغم من كونه ليس سائقًا محترفًا؛ ما أضاف إنجازًا آخر إلى تاريخ كورفيت الطويل.
السيارة مزودة بمحرك V8 مزدوج التيربو، سعة 5.5 لتر، يولّد قوة تصل إلى 1.064 حصانًا؛ وهو ما جعلها قادرة على منافسة العديد من السيارات الخارقة من حيث الأداء.
في البداية كانت التوقعات تشير إلى أن السرعة القصوى للسيارة ستكون 215 ميلاً في الساعة، ولكن عند اختبارها على مضمار بطول 7.8 ميل تمكنت السيارة من تجاوز هذه التوقعات بسهولة.
وبحسب الفريق المطور للسيارة، كان الوصول إلى سرعة 230 ميلاً في الساعة سهلاً للغاية؛ ما أدهش الجميع حينما سجلت السيارة رقمًا أعلى من المتوقع، يصل إلى 233 ميلاً في الساعة.
وكانت التجربة الفعلية تتم في كلا الاتجاهين على المضمار؛ لضمان احتساب العوامل البيئية، مثل الرياح والتغيرات في الارتفاع.
ولتحقيق أكبر قدر من الديناميكية الهوائية، تم استخدام الجناح الأصغر المتوافر مع السيارة، وتم تعديل مقدمة السيارة بتركيب قطعة صغيرة؛ لتحسين تدفق الهواء، وتقليل المقاومة.
وإضافة إلى ذلك، اعتمدت السيارة على نظام تعليق قياسي، كما كانت مزودة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S المخصصة للأداء العالي.
وأشار المهندسون العاملون على تطوير السيارة، بمن فيهم كريس باربر، إلى أن الأداء فاق التوقعات.
وبالرغم التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى أن السرعة القصوى ستبلغ نحو 215 ميلاً في الساعة إلا أن المحرك القوي الذي يعمل بنظام LT7 استطاع دفع السيارة لتجاوز هذا الحد بأريحية كبيرة.
ومن المتوقع أن يتم طرح شيفروليه كورفيت ZR1 2025 في الأسواق بسعر يبدأ من 180.000 دولار أمريكي، مع وصول أولى الطلبات في بداية عام 2025.
وهذه السيارة تجمع بين الأداء الفائق والتكنولوجيا المتقدمة؛ ما يجعلها واحدة من السيارات التي ينتظرها عشاق السيارات الخارقة بفارغ الصبر.