"لوسِد" توقع اتفاقية مع EVIQ لتوفير بنية تحتية متطورة للسيارات الكهربائية بالمملكة

وبهذه المناسبة، قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط: "يشكّل التعاون بين لوسِد و EVIQنقلة نوعية في معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تحول دون انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع – وهي سهولة الوصول إلى محطات الشحن الموثوقة. وتتميز هذه الشراكة في الربط بين خبرة لوسِد في تصميم السيارات الكهربائية وتصنيعها ودعمها لقطاع التنقل المستدام مع خبرة EVIQ الواسعة في تطوير وتشغيل شبكات الشحن العامة بما في ذلك محطات الشحن السريع، مما يساهم في دفع عجلة الابتكار وتسريع وتيرة انتشار المركبات الكهربائية في المملكة".