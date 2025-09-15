XPeng تنتج سياراتها الكهربائية في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية

أعلنت شركة XPeng الصينية للسيارات الكهربائية بدء مرحلة جديدة من توسعها العالمي عبر تدشين الإنتاج المحلي في أوروبا، وذلك في مصنع "Magna Steyr" بمدينة غراز النمساوية.
وتأتي هذه الخطوة كاستجابة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، في مسعى لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الصينية المتنامية.
وسيشمل خط الإنتاج الأوروبي في مرحلته الأولى طرازَي XPeng G6 وXPeng G9، على أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2025. وتتميّز هذه الطرازات بمدى كهربائي طويل، وتقنيات ذكية في أنظمة القيادة المساعدة والاتصال.
وتُعد الشراكة مع شركة Magna – إحدى أكبر شركات التصنيع المتكامل للسيارات عالميًا – قاعدة استراتيجية قوية لـ XPeng لتثبيت حضورها في السوق الأوروبية، مع خطط مستقبلية لتوسيع الإنتاج وزيادة النماذج التي يتم تجميعها محليًا.
ويرى خبراء في الصناعة أن هذه الخطوة لا تهدف فقط لتفادي الرسوم، بل تسعى أيضًا لتعزيز ثقة المستهلك الأوروبي، من خلال تقديم مركبات "صُنع في أوروبا"، ما يفتح آفاقًا جديدة في سباق التحول نحو السيارات الكهربائية عالميًا.