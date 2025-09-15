XPeng تنتج سياراتها الكهربائية في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية

ويرى خبراء في الصناعة أن هذه الخطوة لا تهدف فقط لتفادي الرسوم، بل تسعى أيضًا لتعزيز ثقة المستهلك الأوروبي، من خلال تقديم مركبات "صُنع في أوروبا"، ما يفتح آفاقًا جديدة في سباق التحول نحو السيارات الكهربائية عالميًا.