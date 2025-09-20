تحت ضغط أمريكي.. تسلا تعالج خللًا خطيرًا يمنع فتح الأبواب في الطوارئ

ووفقًا للبلاغات، اضطر بعض الملاك إلى كسر الزجاج لإنقاذ أطفالهم، ما دفع الهيئة الأمريكية إلى التحرك بشكل عاجل، والضغط على شركة تسلا لاتخاذ إجراءات فورية تعالج الخلل الذي يُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب في حالات الطوارئ.