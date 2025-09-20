تحت ضغط أمريكي.. تسلا تعالج خللًا خطيرًا يمنع فتح الأبواب في الطوارئ

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) فتح تحقيق رسمي بشأن خلل خطير في بعض سيارات تسلا الكهربائية، تحديدًا طراز Model Y لعام 2021، بعد تلقي شكاوى تفيد بفشل الأبواب في الفتح أثناء وجود ركاب داخل المركبة.
ووفقًا للبلاغات، اضطر بعض الملاك إلى كسر الزجاج لإنقاذ أطفالهم، ما دفع الهيئة الأمريكية إلى التحرك بشكل عاجل، والضغط على شركة تسلا لاتخاذ إجراءات فورية تعالج الخلل الذي يُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب في حالات الطوارئ.
واستجابت تسلا بإعلانها إطلاق تحديث برمجي عبر الهواء لمعالجة المشكلة، وضمان عمل مقابض الأبواب بالشكل المطلوب. ويُعد هذا الأسلوب هو الطريقة المعتادة للشركة في التعامل مع الأعطال، حيث يتيح الإصلاح دون استدعاء المركبات إلى الورش.
لكن هذه الخطوة أثارت نقاشًا حول مدى كفاية الحلول البرمجية في مواجهة مشكلات تمس السلامة المباشرة، وضرورة تعزيز معايير الجودة والاختبارات الوقائية قبل طرح المركبات في الأسواق.
ويرى خبراء أن استجابة تسلا السريعة قد تخفف من حدة الأزمة، لكنها تسلط الضوء مجددًا على التحديات المرتبطة بتوسع سوق السيارات الكهربائية، وازدياد اعتماد المستهلكين على تقنيات تعتمد بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية.