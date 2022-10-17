"مرسيدس بنز" تطلق أول سيارة كروس أوفر كهربائية مزودة بنظام التعليق الهوائي "AMG"

تُعد هذه السيارة من أقوى سيارات الدفع الرباعي الديناميكية الهوائية؛ حيث تم دعمها بمعامل سحب زَلِق يصل إلى 0.26، ويمكّن من التحكم في السيارة حتى مع الألواح الجارية.