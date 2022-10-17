"مرسيدس بنز" تطلق أول سيارة كروس أوفر كهربائية مزودة بنظام التعليق الهوائي "AMG"

أطلقت شركة "مرسيدس بنز" أول سيارة كروس أوفر كهربائية "إي كيو إي"، المزودة بنظام التعليق الهوائي "AMG".
وأوضحت مرسيدس؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت"، أن السيارة الجديدة تتميز بمنظومة "التعليق الهوائي" الديناميكية الجديدة المخصصة للطرقات الزلقة، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 90.6 كيلووات في الساعة.
تُعد هذه السيارة من أقوى سيارات الدفع الرباعي الديناميكية الهوائية؛ حيث تم دعمها بمعامل سحب زَلِق يصل إلى 0.26، ويمكّن من التحكم في السيارة حتى مع الألواح الجارية.
ويمكن لبطارية السيارة أن تسير حتى 342 ميلًا، بفضل البطارية القوية المزودة بتقنيات التبريد الحراري ومانع الاهتزاز والضوضاء.
ويمكن لهذه السيارة أن تنطلق من سرعة 0 إلى 62 ميلًا في الساعة في 3.5 ثانية فقط.
وتبدأ أسعار سيارة مرسيدس بنز من 80 ألف دولار حتى 100 ألف دولار أمريكي.