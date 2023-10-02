تأتي لأول مرة مع شاشة عرض وتحكُّم رقمي تام.. "بورشه" تطلق سيارة كاين SUV الجديدة

عملت بورشه على دمج مفهوم العرض والتحكم المطور في سيارة كاين الجديدة؛ إذ تركز تجربة قيادة بورشه الجديدة، التي تم طرحها لأول مرة في سيارة بورشه تايكان، على السائق وتعزيز سهولة الوصول إلى وظائف السيارة؛ فقد تم تجميع أدوات التحكم التي يستخدمها السائق بشكل متكرر حول عجلة القيادة أو بجوارها مباشرة. ونقلت بورشه ذراع نقل السرعة إلى لوحة التجهيزات بجوار الشاشة المركزية؛ وبذلك تم توفير مساحة أوسع في الكونسول الوسطى لحجرات التخزين ووحدة مفاتيح التحكم في مكيف الهواء الكبيرة بتصميمها الأسود الأنيق. كما تم تعزيز أناقة التصميم وسهولة التحكم في وظائف السيارة بفضل الأزرار والمفاتيح الكبيرة التي يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مفاتيح مكيف الهواء العادية وأزرار تغيير مستوى الصوت. ويعد استخدام أدوات التحكم الرقمية والعادية بشكل متوازن من السمات الرئيسية لتجربة قيادة بورشه الجديدة.