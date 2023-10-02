تأتي لأول مرة مع شاشة عرض وتحكُّم رقمي تام.. "بورشه" تطلق سيارة كاين SUV الجديدة

أطلقت "ساماكو للسيارات"، وكيل بورشه في المملكة العربية السعودية، سيارة بورشه كاين الجديدة. وطورت بورشه سيارة SUV الفاخرة الناجحة بشكل كامل. وتأتي كاين الجديدة لأول مرة مع شاشة عرض وتحكُّم رقمي تام، إضافة إلى تقنيات الشاسيه الجديدة والأنظمة المبتكرة.
وقال السيد جيمس بتلر، المدير العام لبورشه السعودية: "كانت سيارة كاين من بورشه أول سيارة SUV في السعودية تجمع بين القدرات الرائدة على الطرق الوعرة والأداء الفائق المعهود من سيارات بورشه. وتتواصل قصة النجاح مع طرح الجيل الرابع الذي يقدم أحدث التقنيات عبر كل المستويات من الشاسيه إلى مقصورة القيادة الجديدة التي تركز على السائق، وتوفر أحدث تقنيات الاتصال".
وأضاف: "تكتب كاين فصلاً جديدًا في قصة نجاحها من خلال عناصر التصميم، وخيارات المحركات الجديدة، والتجهيزات المخصصة التي توفر مستويات غير مسبوقة من التخصيص".
عملت بورشه على دمج مفهوم العرض والتحكم المطور في سيارة كاين الجديدة؛ إذ تركز تجربة قيادة بورشه الجديدة، التي تم طرحها لأول مرة في سيارة بورشه تايكان، على السائق وتعزيز سهولة الوصول إلى وظائف السيارة؛ فقد تم تجميع أدوات التحكم التي يستخدمها السائق بشكل متكرر حول عجلة القيادة أو بجوارها مباشرة. ونقلت بورشه ذراع نقل السرعة إلى لوحة التجهيزات بجوار الشاشة المركزية؛ وبذلك تم توفير مساحة أوسع في الكونسول الوسطى لحجرات التخزين ووحدة مفاتيح التحكم في مكيف الهواء الكبيرة بتصميمها الأسود الأنيق. كما تم تعزيز أناقة التصميم وسهولة التحكم في وظائف السيارة بفضل الأزرار والمفاتيح الكبيرة التي يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مفاتيح مكيف الهواء العادية وأزرار تغيير مستوى الصوت. ويعد استخدام أدوات التحكم الرقمية والعادية بشكل متوازن من السمات الرئيسية لتجربة قيادة بورشه الجديدة.
تتمتع كاين الجديدة بتصميم خارجي أنيق وجريء. وتعمل الواجهة الأمامية الجديدة مع الأجنحة المقوسة بشكل أكبر وغطاء المحرك الجديد والمصابيح الأمامية الجذابة على إبراز العرض الكبير للسيارة. ويتميز التصميم الخلفي للسيارة الجديدة بوجود مصابيح خلفية بتصميم ثلاثي الأبعاد، مع مساحة خالية تحتها، والمصد الخلفي الجديد الأنيق مع حامل لوحة ترخيص السيارة المدمج. ويمكن إضفاء مزيد من التفرد على كاين الجديدة بفضل مجموعة ألوان الطلاء التي تتضمن ثلاثة ألوان جديدة، مع مجموعات التجهيزات الرياضية خفيفة الوزن التي تقلل وزن سيارة كاين كوبيه لغاية 33 كيلوجرامًا، إضافة إلى مجموعة موسعة جديدة من العجلات قياس 20 و21 و22 بوصة.
وأصبحت الآن المصابيح الأمامية بتقنية LED المزودة بمنظومة الإنارة الذكية تجهيزًا أساسيًّا في كاين الجديدة، ولكن يمكن اختيار تجهيز السيارة بالمصابيح الأمامية بتقنية LED فائقة الوضوح المزودة بمنظومة الإنارة الذكية. وتتميز هذه المصابيح بوجود وحدتين فائقتَي الوضوح، وأكثر من 32.000 بكسل لكل مصباح أمامي، إضافة إلى التقنية المبتكرة التي تحجب ضوء الشعاع العالي عن مستخدمي الطريق الآخرين حتى لا تشوش رؤيتهم للطريق.
ويمكن التحكم في قوة سطوع الوحدات بأكثر من 1.000 درجة وفقًا لمتطلبات القيادة؛ إذ تعمل أوضاع الإضاءة المخصصة على تعزيز السلامة والراحة في المواقف المختلفة.
تجهِّز بورشه سيارة كاين الجديدة بنظام تعليق مع نوابض من الفولاذ ونظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط كتجهيز أساسي. وتوفر ممتصات الصدمات الجديدة المزودة بتقنية الصمامات الثنائية أداء أفضل؛ إذ تفصل بين مرحلتَي الارتداد والضغط. ويساعد هذا النظام المبتكر على تعزيز مستويات الراحة عند السرعات المنخفضة، وزيادة التحكم أثناء عبور المنعطفات بسرعات عالية، ودعم ميلان السيارة أثناء الانعطاف.
تُطرح سيارة كاين الجديدة للمرة الأولى بثلاثة نسخ مختلفة من المحركات. يحل محرك V8 مزدوج التوربو سعة أربعة لترات المطور محل المحرك السابق V6 في كاين S الجديدة.
ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 349 كيلووات (474 حصانًا متريًّا) وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن/ متر، أي أكبر بمقدار 25 كيلووات (34 حصانًا متريًّا) و50 نيوتن/ متر من المحرك السابق، ويساعد سيارتَي كاين SUV و SUV كوبيه على التسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 4.7 ثانية فقط، فيما تبلغ السرعة القصوى لكلتا السيارتين 273 كم/ ساعة.
ويأتي الطراز الأساسي من كاين الجديدة بمحرك V6 سداسي الأسطوانات سعة ثلاثة لترات مع التوربو، وقد تم تطويره ليولد قوة تبلغ 260 كيلووات (353 حصانًا متريًّا) و500 نيوتن/ متر من عزم الدوران، أي أكثر من المحرك السابق بمقدار 10 كيلووات (13 حصانًا متريًّا) و50 نيوتن/ متر.
ولا تزال سيارة كاين توربو GT، المصممة لتحقيق أعلى مستويات الأداء على الطرق الممهدة، الطراز الأقوى بين مجموعة طرازات كاين في معظم أسواق بورشه خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتوافر هذا الطراز حصريًّا بتصميم كوبيه، ويتضمن جميع التحسينات والابتكارات الجديدة.
وإضافة إلى ذلك، تمت زيادة قوة محرك V8 مزدوج التوربو سعة أربعة لترات في سيارة توربو GT بمقدار 14 كيلووات (19 حصانًا متريًّا)؛ لتبلغ 485 كيلووات (659 حصانًا متريًّا). وتتسارع كاين توربو GT من السكون إلى 100 كم/ ساعة في 3.3 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 305 كم/ ساعة.