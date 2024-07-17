جينيسيس تطلق سيارة G80 بتصميم جديد في سلطنة عُمان

الشركة تطلق سيارة G80 بتصميم جديد يجسّد مفهوم "أناقة التصميم الرياضي" في سلطنة عُمان خلال شهر يوليو 2024.
تحسينات في التصميم والمزايا التكنولوجية، بما فيها المصابح الأمامية بتقنية مصفوفة العدسات الدقيقة والشبكة العلوية بخطوط مزدوجة.
إطلاق طراز G80 Sport بعناصر تصميم ديناميكية وخصائص جديدة لتعزيز الأداء في القيادة.
تكشف شركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا عن سيارة سيدان G80 الفاخرة بتصميم جديد في سلطنة عُمان بتاريخ 16 يوليو 2024. يجسّد هذا الموديل التوازن الذي تحققه العلامة بين التقاليد والابتكار ليؤكّد على التزامها الراسخ تجاه التصميم المتميّز والتكنولوجيا المتقدّمة وحفاوة الضيافة. وتفتخر علامة جينيسيس بتقديم سيارة G80 الجديدة إلى المندوبين والمراسلين الإقليميّين، لتسجّل بذلك خطوةً تاريخيةً إضافية في رحلتها الهادفة إلى تقديم سياراتها الكورية المتميّزة في قلب المنطقة.
واحتفالاً بإطلاق سيارة G80 بحلّتها الجديدة في المنطقة، استضافت العلامة الكورية للسيارات الفاخرة فعاليةً حصريةً في صلالة، سلطة عُمان بالتعاون مع نخبة من المندوبين الإعلاميّين الإقليميّين. وقد أُقيمت الفعالية على الشاطئ الاستثنائي، حيث استعرضت العلامة خبرتها الواسعة في تصنيع السيارات الفاخرة في موقع استثنائي يليق بالمناسبة. وخلال الأمسية، رُفِع الستار عن سيارة G80 بحلّتها الجديدة بطرازَي Royal وSport، تلاها عشاء فاخر وعروض احتفالية.
وقد خضعت سيارة G80 لعملية إعادة تصميم شاملة، مع الحفاظ على فلسفة جينيسيس القائمة على "أناقة التصميم الرياضي". تعود سيارة G80 بحلّة جديدة تتخلّلها تفاصيل راقية ومواصفات فائقة الحداثة، بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة والأناقة، لتكون جزءاً من أسلوب حياتك الفاخر وشريكتك في أهمّ لحظات عمرك.
وفي هذه المناسبة، صرّح عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يسرّنا طرح سيارة G80 بتصميم جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل الإطلاق الرئيسي المُقام في هذه الوجهة الاستثنائية في سلطنة عُمان. يعلن هذا الإطلاق عن بدء فصل جديد عنوانه الجرأة في تاريخ جينيسيس على مستوى المنطقة، فيما نواصل تقديم أعلى مستويات الفخامة والابتكار، بالإضافة إلى التصاميم الفريدة للعملاء المتميّزين هنا. وتعكس سيارة G80 رؤيتنا التي تتمثل بالدمج ما بين أحدث صيحات التكنولوجيا وأعلى معايير الأناقة والرقيّ، فيما نلبّي تطلعات السوق الإقليمية التي نعلّق عليها أهمية كبيرة".
يتميّز الهيكل الخارجي لسيارة G80 بتصميم شبكي مزدوج جديد يساهم في إبراز الشكل الراقي الذي تتمتع به الشبكة العلوية المُصممة بخطوط مزدوجة، في حين أنّ المصابيح الأمامية الأيقونية على شكل خطّين والتي تمّ تطويرها بتقنية مصفوفة العدسات الدقيقة (MLA) تستعرض تركيز العلامة الكورية والتزامها الراسخ بالجمع ما بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق. كما يرتكز التصميم على خمس عجلات ثنائية الأضلاع بقياس 20 إنشاً تشبه مروحة الطائرة وتضفي لمسة ديناميكية على سمات السيارة الجمالية، فتولّد تناغماً مثالياً مع الخط الجانبي المنحني على الهيكل. وفي الجهة الخلفية، تمتاز السيارة بأطراف كاتم الصوت المخفية مع خطوط كرومية فريدة على شكل V مستوحاة من الشبكة العلوية، فتعكس جانباً صديقاً للبيئة من جوانب سيارة السيدان في عصر السيارات الكهربائية.
أمّا التصميم الداخلي، فيجسّد فلسفة علامة جينيسيس المستوحاة من المفهوم الكوري "جمال المساحة البيضاء"، حيث تلجأ الشركة إلى التكنولوجيا المتطّورة لتهيئة أجواء متميّزة للسائقين. في الواقع، تدمج شاشة العرض الأفقية OLED بقياس 27 إنشاً مجموعة العدادات وواجهة النظام الترفيهي، بحيث تمتدّ نحو الواجهة الأمامية المركزية لتعزيز مزاياها التكنولوجية المتقدّمة. كما يسهل على السائق التحكّم في نظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء الذي يعمل باللمس، فيما يوفّر ناقل الحركة الإلكتروني من نوع التوجيه بالأسلاك (SBW) الشبيه بالكريستال قبضة مريحة ويضفي لمسة رفاهية على التصميم الداخلي.
تقدّم باقة سيارة G80 Sport طابعاً ديناميكياً ورياضياً مع شبكتها العلوية مزدوجة الخطوط ومداخل الهواء النشطة الموسّعة. تشمل باقات التصميم الداخلي الحصرية عجلة قيادة على شكل حرف D وزخارف بألياف الكاربون لتعزيز الخصائص الرياضية. تستمد سيارة G80 Sport قوّتها من محرّك 3.5 توربو وقد تمّ تجهيزها بنظام توجيه العجلات الخلفية (RWS)، لتسهيل المناورة وتعزيز المرونة، فيما يضمن الترس التفاضلي محدود الانزلاق الإلكتروني (E-LSD) ثبات السيارة أثناء القيادة بسرعة عالية.
علاوةً على ذلك، تمّ تزويد سيارة سيدان الفخمة بمجموعة من مزايا السلامة والراحة المتقدّمة، بما فيها المساعدة على ركن السيارة الذكي عن بُعد 2، والمساعدة على تتبّع المسار 2 ونظام المصادقة ببصمة الإصبع. كما يتيح نظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء في ثلاث مناطق، التحكّمَ بدرجات الحرارة لضمان رحلة مريحة لجميع الركّاب. كذلك، تتوفّر سيارة GV80 بمحرّكَين، هما محرّك بنزين 2.5 توربو يولّد قوة تبلغ 300 أحصنة وعزم دوران يبلغ 43.0 كجم / م، ومحرّك بنزين 3.5 توربو يولّد قوة تبلغ 375 حصاناً وعزم دوران يبلغ 54.0 كجم / م. هذا بالإضافة إلى مجموعة من ديناميكيات القيادة المعزّزة لتخفيض ضوضاء الطريق وتحسين تجربة القيادة الفاخرة ككلّ.
تتمحور الفعالية حول مفهوم "تحفة جمالية" الذي سيحيي الأجواء في أحد أروع المواقع حول العالم، صلالة، سلطنة عُمان. انضمّ إلى شركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا في شهر يوليو لحضور حفل إطلاق سيارة G80 المُعاد تصميمها في طرازي Royal وSport. اكتشف تحفة جمالية تنسجم فيها التكنولوجيا المتقدّمة مع التصميم الأنيق وأعلى مستويات الراحة في هذه السيارة التي ترسي معياراً جديداً في عالم سيارات سيدان الفاخرة.