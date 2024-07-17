جينيسيس تطلق سيارة G80 بتصميم جديد في سلطنة عُمان

وفي هذه المناسبة، صرّح عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يسرّنا طرح سيارة G80 بتصميم جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل الإطلاق الرئيسي المُقام في هذه الوجهة الاستثنائية في سلطنة عُمان. يعلن هذا الإطلاق عن بدء فصل جديد عنوانه الجرأة في تاريخ جينيسيس على مستوى المنطقة، فيما نواصل تقديم أعلى مستويات الفخامة والابتكار، بالإضافة إلى التصاميم الفريدة للعملاء المتميّزين هنا. وتعكس سيارة G80 رؤيتنا التي تتمثل بالدمج ما بين أحدث صيحات التكنولوجيا وأعلى معايير الأناقة والرقيّ، فيما نلبّي تطلعات السوق الإقليمية التي نعلّق عليها أهمية كبيرة".