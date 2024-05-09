جيلي تكشف عن بريفيس الجديدة في السعودية

تفخر جيلي الوعلان بأن تقدم لعملائها الكرام في المملكة العربية السعودية بريفيس الجديدة، والتي تمثل دخولًا جديدًا في إحدى الفئات الأكثر أهمية وتنافسًا في سوق السيارات السعودي، "فئة السيدان-سي". يمثل إطلاق بريفيس في السعودية بداية عصر جديد من التميز، مع تعزيز التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة فاخرة، مبتكرة، وآمنة لعملائها السعوديين.
بهذه المناسبة السيد فهد بن سعد الوعلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان، قال معلقاً: "بريفيس الجديدة تعكس رؤيتنا لمستقبل السيارات السيدان ذات محركات الاحتراق الداخلي في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: " جاءت بريفيس ليتجاوز توقعات السائقين المحبين لسيارات السيدان، ولتعيد تعريف فئة السيدان وهي من أهم الفئات في السوق السعودي بطريقة جريئة وجديدة بحضور متميّز، ونحن على ثقة بأن تساهم بريفيس الجديدة في نمو وحضور جيلي في سوقنا بكونها أحدث عضو في عائلة طرازاتنا الجديدة ، جنبا إلى جنب مع جهودنا المستمرة في تطوير وتحسين خدماتنا في كل المجالات وصولا لرضا عملاء جيلي والارتقاء بتجربة الامتلاك لسياراتها الرائعة".
وبريفيس التي تعيد تعريف فئة السيدان باتجاه جديد وجريء وبحضور قوي، مع السيطرة على الطريق بثبات ومساحة لا مثيل لهما فهي أكبر سيارات فئتها حجما، وتوفر المساحة الداخلية الأوسع، وتتمتع بالقوة الأعلى بين منافساتها، وتزخر بباقة من المزايا لا مثيل لها من كل الجوانب.
من جانبه، أليكس جو، نائب المدير العام لجيلي للسيارات في الشرق الأوسط، علّق قائلاً: " تمثل بريفيس الجديدة التزام جيلي الدائم بدفع الحدود وتصور المستقبل، فهي بحق "الأفضل في الفئة" في كل شيء، حيث تدمج التكنولوجيا والتصميم والأداء والفخامة بسلاسة." وأضاف: "تظل التزامنا بالقيادة والتميز ثابتًا، وتعتبر بريفيس دليلاً على وعدنا بتقديم تجارب لا تُنسى ودائمة.
تعطي مقصورة بريفيس شعورا برحابة الفخامة، بقاعدة عجلات 4825 مم، وهي الأكبر في فئتها، مع تصميم داخلي يتحدث عن الكثير من الرقي والحرفية الدقيقة. لقد تم تحسين التفاصيل الداخلية بدقة، حيث تمزج الراحة مع الأداء الوظيفي في مساحة مصممة لتجاوز التوقعات.
بريفيس هي تحفة من الهندسة الديناميكية الهوائية صُنعت لأولئك الذين يبحثون عن التميز، فكل عنصر في هذه السيارة هو شهادة على السعي الدؤوب الكمال، حيث يتم تنسيق كل التفاصيل بدقة وشغف. بدءًا من أدائها المذهل وحتى جمالياتها المذهلة، تم تصميمبريفيس ليس فقط لتلبية رغبات السائق المميز، بل لتجاوزها.
تصميميا توفر بريفيس الجديدة الحضور المثالي للدخول إلى عالم يتجاوز فيه كل منحنى وخط ما هو عادي أو مألوف. مقدمة بريفيس - تحفة فنية في مجال السيارات تم تصميمها بدقة لتجسيد الكمال عند كل منعطف. مع التزام لا يتزعزع بالتميز، ينبثق التصميم من سعي لا هوادة فيه لتحقيق الدقة، حيث يعيد اندماج التصميم والتكنولوجيا والقوة تعريف جوهر الراحة والابتكار. من روائعها الهندسية إلى جمالها الجمالي، الذي يعتبر بمثابة شهادة على ما يعنيه وضع معايير جديدة في هذه الفئة.
التميز الهندسي من خلال منصة (CMA) التي تمثل هندسة جيلي التراكبية المدمجة ذات المستوى العالمي المثالية حيث تتلاقى فيه التكنولوجيا والسلامة لإعادة تعريف تجربة القيادة، نقدم تطورات مثالية لا تعزز الرحلة فحسب، بل تضمن أيضًا حماية لا مثيل لها لكل راكب. تم تجهيز المقدمة بميزات متطورة تمتزج بسلاسة مع تصميمها الفاخر، مما يجسد شرنقة من الأمان دون المساس بالأداء.
تتصدر بريفيس الجديدة المنافسة في فئتها في أرقام الأداء، وتوفر متعة قيادة محفوفة بالسيطرة والتحكم، مع محرك Drive-E 2.0TD الأفضل والوحيد في فئته الفائز بلقب واحد من أفضل 10 محركات في العالم، ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات، أفضل قوة 215 حصانًا كحد أقصى. العزم الأقوى في فئتها مع 325 نيوتن متر كحد أقصى. وتسارع 6.9 ثانية (0-100 كم/ساعة) الأسرع في فئتها مع كفاءة نقل الحركة بنسبة 98% الأعلى في فئتها ونطاق كبح 35.9 م/100 كم الأقصر في فئتها. تساهم منصة (CMA)التي تمثل هندسة جيلي التراكبية المدمجة في تأكيد متعة القيادة من خلال هندسة الهيكل التي تساعد في الأداء المتفوق والتحكم التام.
في مقصورة بريفيس، التي تعتبر الأوسع في فئتها من ناحية الابعاد والمساحات المتاحة، تتجلى روعة التصميم في مزيج فاخر من الرفاهية الراقية والتكنولوجيا المتقدمة في تجسيدٍ لروح العصر الحديث. مع بريفيس، الأمر لا يتعلق فقط بالقيادة، بل يشمل التجربة بأكملها. مع تصميمات داخلية رائعة وخالية من العيوب، رحابة غير مسبوقة، واجواء مليئة بالنقاء مع فلتر هواء المقصورة CN95، تفاصيل رفاهية عديدة تقدم تجربة ركوب غنية: استمتع بسيمفونية الطريق، نظام صوتي فاخر Harman infinity فتحة سقف بانورامية رائدة في فئتها بمساحة 0.5 متر مربع، شاشة كبيرة 13.2 انش وسريعة الاستجابة واجهة مستخدم مريحة وبديهية، وظائف عديدة في متناول يدك، مقاعد بتحكم بست اتجاهات مع دعم لأسفل الظهر في 4 اتجاهات وتبريد في المقاعد الامامية، والعديد من المزايا الأخرى. ويبرز دور منصة (CMA)التي تمثل هندسة جيلي التراكبية المدمجة التي تسهم في إضفاء مستويات غير مسبوقة من راحة وثبات تجربة الركوب في بريفيس الجديدة.
تقدم بريفيس الجديدة تقنيات تعتبر الأكثر تطورا في فئتها لا تعزز الرحلة فحسب، بل تضمن أيضًا حماية لا مثيل لها لكل راكب. تم تجهيز المقدمة بميزات متطورة تمتزج بسلاسة مع تصميمها الفاخر، مما يجسد شرنقة من الأمان دون المساس بالأداء.
تم تجهيز بريفيس بميزات خاصة مثل نظام مساعدة القيادة الذكيL2 ADAS الرائد في فئتها مع رادارات أمامية وخلفية متعددة، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على الطرق السريعة، إضافةً إلى نظام تحذير الخروج عن المسار. وتُظهر جيلي التزامها العميق بالأمان من خلال هيكل السيارة عالي الأمان وهو الأصلبفي فئتها بنسبة 72.98% من الفولاذ عالي القوة، واحتوائها على العديد من الوسائد الهوائية، مما يضمن راحة البال في كل رحلة.
وللتأكيد على التزام جيلي المستمر بخدمة العملاء والسعي الدؤوب لرضاهم التام، تأتي بريفيس الجديد بضمان مصنعي 7 سنوات / 250،000 كلم، وذلك كأول طراز بين طرازات جيلي المتمتعة بهذه التغطية، الشاملة مع واحدة من أفضل ضمانات الشركة المصنعة في الأسواق، والتي تقدم راحة البال وتضمن تجربة ملكية ممتعة لجميع عملاء جيلي. وسيتم تقديم هذا الضمان المتميز أيضا على جميع طرازات جيلي الجديدة لسنة الصنع 2025.