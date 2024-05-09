جيلي تكشف عن بريفيس الجديدة في السعودية

في مقصورة بريفيس، التي تعتبر الأوسع في فئتها من ناحية الابعاد والمساحات المتاحة، تتجلى روعة التصميم في مزيج فاخر من الرفاهية الراقية والتكنولوجيا المتقدمة في تجسيدٍ لروح العصر الحديث. مع بريفيس، الأمر لا يتعلق فقط بالقيادة، بل يشمل التجربة بأكملها. مع تصميمات داخلية رائعة وخالية من العيوب، رحابة غير مسبوقة، واجواء مليئة بالنقاء مع فلتر هواء المقصورة CN95، تفاصيل رفاهية عديدة تقدم تجربة ركوب غنية: استمتع بسيمفونية الطريق، نظام صوتي فاخر Harman infinity فتحة سقف بانورامية رائدة في فئتها بمساحة 0.5 متر مربع، شاشة كبيرة 13.2 انش وسريعة الاستجابة واجهة مستخدم مريحة وبديهية، وظائف عديدة في متناول يدك، مقاعد بتحكم بست اتجاهات مع دعم لأسفل الظهر في 4 اتجاهات وتبريد في المقاعد الامامية، والعديد من المزايا الأخرى. ويبرز دور منصة (CMA)التي تمثل هندسة جيلي التراكبية المدمجة التي تسهم في إضفاء مستويات غير مسبوقة من راحة وثبات تجربة الركوب في بريفيس الجديدة.