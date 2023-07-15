الكشف عن سيارة فيراري KC23، أحدث سيارة فيراري من سلسلة One-Off

وتفتح أبواب سيارة فيراري KC23 على شكل فراشة بشكل عمودي على مفاصل أمامية مفردة، وهو حل تصميمي تشترك فيه مع سيارة سوبركار أخرى، وهي لا فيراري. ولم تكن هناك حاجة إلى إضفاء أي تغييرات في مقصورة المحرك أو أن هيكلية السيارة مصممة لتضمين هذه الميزة. ويحتوي غطاء المحرك الذي يأتي على شكل صدفة المحارة، على نظام فتح بسيط، إذ يلزم فقط فك دبوسين لفتح الجزء الأمامي وتنفيذ أعمال الصيانة. وتم إعادة تصميم كل من المصابيح الأمامية والخلفية، مع تغيير جذري للمصابيح الخلفية، حيث أصبحت شفرات الضوء المذهلة المصنوعة من مادة الميثاكريلات، والمستوحاة من سيارة فيراري فيجن جران توريزمو، تنبض بالحياة بشكل أخّاذ عند تشغيل المحرك.