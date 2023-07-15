الكشف عن سيارة فيراري KC23، أحدث سيارة فيراري من سلسلة One-Off

كشفت فيراري النقاب عن أحدث إضافة لسلسلة One-Off، سيارة فيراري KC23 الأحدث من برنامج المشروعات الخاصة من علامة الحصان الجامح. وقد تم بناؤها بتكليف من أحد جامعي سيارات فيراري الأكثر شغفًا في العالم. وتمثل سيارة فيراري KC23 رؤية جريئة وثورية لما قد تبدو عليه سيارات السباق ذات الإطارات المغطاة في المستقبل. وتستند هذه السيارة الجديدة في بنائها على واحدة من أكثر سيارات السباق نجاحًا في تاريخ مارانيلو الممتد إلى 76 عامًا، وهي سيارة 488 GT3 بنسخة EVO للعام 2020. تحقق السيارة إنجازًا مذهلاً يتجسد في إظهار أناقة منقطعة النظير عند وقوفها ثابتة، وإثارة حماسة المشاهد بمجرد تحركها، وذلك بفضل الحلول الديناميكية الهوائية الرائدة في فئتها، مثل فتحات الهواء الآلية، والجناح الخلفي المهيب.
وتم تصميم سيارة فيراري KC23 في مركز "فيراري ستايلينغ" Ferrari Styling Centre بقيادة فلافيو مانزوني، وهي تستند إلى منصة سيارة 488 GT3 Evo 2020، والتي ترث منها تصميمها وهيكلها ومحركها. وكانت قاعدة هذا المشروع مميزة للغاية، حيث إن سيارة 488 GT3 تشارك في السباقات منذ عام 2016 وحتى الآن، وقد حققت انتصارات في أهم سباقات التحمل في العالم، مسجلةً أكثر من 530 انتصارًا، وفازت بأكثر من 119 بطولة، مما يجعلها الأكثر نجاحًا بين سيارات السباق من فيراري في تاريخ العلامة.
ونظرًا لقوة محركها وهيكلها ونظام التعليق، تم تصميم سيارة فيراري KC23 حصريًا للاستخدام على حلبة سباق خارج نطاق التنافس. والميزة الأكثر إدهاشًا في هذه السيارة هي تكوينها المزدوج. ففي حالة التوقف التام، يُظهر تصميم السيارة شكلاً أنيقًا ومتعرجًا بانسيابية، ولكن بمجرد أن تدخل مسار السباق، يهيمن على منظرها مداخل الهواء الرائعة، والتي تفتح تلقائيًا، والجناح الخلفي المهيب.
ومنذ الأيام الأولى لمشروع بناء هذه السيارة وبالاتفاق مع العميل، ركز مركز "فيراري ستايلينغ" على تقديم سيارة ثورية من سلسلة One-Off تنتفي فيها تمامًا موانع وعوائق التجانس، وتزدان بنوع من الخطوط التصميمية المميزة التي من شأنها أن تلفت الانتباه إليها فورًا كسيارة كلاسيكية، فضلاً عن توفيرها لمحة محيرة عن مستقبل سيارات السوبركار. وقد تطلب هذا الهدف الصعب إعادة تصميم كل خط من خطوط سيارة 488 GT3 EVO 2020، بما في ذلك الأسطح الزجاجية ومجموعات المصابيح.
وكانت النتيجة ولادة سيارة تتمتع بجمال متجانس، كما لو كانت منحوتة من كتلة واحدة من المعدن. ويخفي التصميم أيضًا العديد من الوظائف الفنية للسيارة، ولا سيما مآخذ الهواء الجانبية، والتي تفتح تلقائيًا عند تشغيل محرك التوربو المزدوج ثماني الأسطوانات V8. وهذا يمنح سيارة فيراري KC23 مظهرًا أشبه بسيارة حيّة تتنفس، حيث يتغير شكلها وفقًا للغرض الذي يتم استخدامها من أجله. ويمكن أيضًا إزالة الجناح الخلفي للمزيد من الانسيابية في الخطوط عندما لا تكون السيارة على الحلبة.
أما فيما يتعلق بالقوة الضاغطة نزولاً والتبريد، فقد عمل المصممون بجد للحفاظ على أداء السيارة على الرغم من حقيقة أن فيراري KC23 لها صورة جانبية مختلفة تمامًا. وتم تطوير ألواح السيارة بتضمين لمسات حركية مخصصة يتم تفعيلها تلقائيًا عند تشغيل المحرك، إذ تكشف اللوحة الموجودة خلف العجلة الأمامية عن سياج، وذلك لتعزيز قوة الدفع السفلي من الناحية الأمامية لتحقيق توازن ديناميكي هوائي للسيارة. وتوفر اللوحة الموجودة في الخلف تدفق المقدار الصحيح من الهواء إلى المبردات الداخلية والمكونات الإضافية، وكذلك إلى المحرك.
وتفتح أبواب سيارة فيراري KC23 على شكل فراشة بشكل عمودي على مفاصل أمامية مفردة، وهو حل تصميمي تشترك فيه مع سيارة سوبركار أخرى، وهي لا فيراري. ولم تكن هناك حاجة إلى إضفاء أي تغييرات في مقصورة المحرك أو أن هيكلية السيارة مصممة لتضمين هذه الميزة. ويحتوي غطاء المحرك الذي يأتي على شكل صدفة المحارة، على نظام فتح بسيط، إذ يلزم فقط فك دبوسين لفتح الجزء الأمامي وتنفيذ أعمال الصيانة. وتم إعادة تصميم كل من المصابيح الأمامية والخلفية، مع تغيير جذري للمصابيح الخلفية، حيث أصبحت شفرات الضوء المذهلة المصنوعة من مادة الميثاكريلات، والمستوحاة من سيارة فيراري فيجن جران توريزمو، تنبض بالحياة بشكل أخّاذ عند تشغيل المحرك.
وتم المحافظة على المقصورة بشكل مشابه لسيارة 488 GT3 EVO 2020 قدر الإمكان، باستثناء ألواح الأبواب وتشطيبات لوحة العدادات بمحاذاة الراكب. أما مقاعد فيراري KC23 فهي تتضمن لمسات من قماش القنطرة Alcantara®، مع شعار ملحوم كهربائيًا، مما يضفي على المقصورة أناقة تنسجم تمامًا مع الشكل الخارجي. ويضمن التصميم رؤية خلفية من خلال نظام كاميرا الفيديو الذي يتمتع أيضًا بتأثير مفيد على الديناميكية الهوائية للسيارة، حيث يمكن إزالة المرايا الجانبية التقليدية وترك خط الخاصرة منسابًا دون أي تشويه.
يُذكر أن بناء هذه السيارة الجديدة استغرق أكثر من ثلاث سنوات، لتنضم إلى المجموعة الأكثر تميزًا من سيارات علامة الحصان الجامح، وسيكون أول ظهور علني لهذه الجميلة الخارقة في الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري في مهرجان جودوود للسرعة، أحد أهم الفعاليّات على تقويم رياضة السيارات في المملكة المتحدة. كما سيتم عرض السيارة بين 1 أغسطس إلى 2 أكتوبر في متحف فيراري في مارانيلو، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع عشاق هذا النوع من السيارات لرؤية هذا التصميم المبهر والهندسة الاستثنائية بشكل مباشر.