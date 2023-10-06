بالصور.. تعرَّف على مواصفات أبرز سيارات معرض جنيف الدولي 2023 في قطر

احتضنت دولة قطر فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد تأجيل المعرض أكثر من عام بسبب الأجواء العالمية غير المستقرة.
ويزخر المعرض المقام هذا العام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور مكثف من مختلف العلامات التجارية حول العالم. وهذه قائمة بأحدث السيارات التي تم عرضها خلال فعاليات المعرض.
عرضت شركة تويوتا نسخة معدلة من سيارة تويوتا لاندكروزر GR سبورت موديل 2023 خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر. وتتوفر النسخة القياسية من السيارة بمحرك 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر/ توين توربو، بقوة 409 أحصنة، وعزم دوران 650 نيوتن/ متر، ويدعمه ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات، ونظام دفع رباعي للعجلات.
عرضت شركة لكزس سيارتها الكهربائية الجديدة UX، التي سيتم تدشينها رسميًّا في منطقتنا خلال عام 2025، وتُعتبر أولى السيارات الكهربائية بالكامل من العلامة الفاخرة. وستعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 204 أحصنة تقريبًا، ومدى قد يصل إلى 400 كم.
استعرضت العلامة الصينية إكسيد سيارة RX الجديدة ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر. وهي أول سيارة صينية تحصل على الميدالية الذهبية ضمن جوائز التصميم العالمية لعام 2022، وتتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، قوته 261 حصانًا، وعزم دوران 400 نيوتن/ متر.
شاركت كيا الكورية في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في جناحها الخاص بمجموعة من السيارات، منها سيارات سبورتاج وتيلورايد، وبعض طُرزها الهجينة، مثل سيارات K5 وسورينتو، إضافة لمجموعة من السيارات الكهربائية المتوقع تدشينها قريبًا في أسواقنا العربية، مثل EV6 وEV9.
استعرضت شركة بورشه سيارتها المستقبلية ميشين إكس الكهربائية بالكامل ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات المقام هذا العام في قطر. وأكدت الشركة أن السيارة ستكون بمنزلة أسرع سيارة إنتاجية قانونية للطرق في مضمار نوربورغرينغ الألماني.
في معرض جنيف ضم جناح شركة فولكس فاجن مجموعة من أحدث سياراتها، مثل تيرامونت وطوارق، إضافة للجيل الجديد من سيارة فولكس فاجن تيجوان.
وأكد ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط، أن الشركة تدرك أهمية طرح سيارات SUV مناسبة للمنطقة. وهذه السيارات تعكس مستقبل العلامة.
عرضت شركة أودي سيارة SQ8 موديل 2024 ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، التي تتوافر بمحرك V8 سعة 4.0 لترات بقوة 500 حصان، وعزم دوران 770 نيوتن/ متر. وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ ساعة في غضون 4.1 ثانية.
استعرضت شركة لامبورجيني سيارتها الكهربائية في معرض جنيف للسيارات، التي تعتبر أول سوبر كار كهربائية في تاريخ العلامة بقوة محرك تزيد على 1340 حصانًا مع مدى بطارية يصل إلى 500 كم في الشحنة الواحدة.
عرضت شركة بي إم دبليو مجموعة من سياراتها المتميزة، منها بي إم دبليو XM فئة ليبل ريد، وسيارة بي إم دبليو i5، خلال فعاليات المعرض هذا العام؛ لتجذب أنظار زوار المعرض إلى جناح الشركة.
تُعتبر سيارة ميني كانتري مان الكهربائية الجديدة كليًّا أول سيارة كروس أوفر من الصانع البريطاني، وعُرضت خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، وتتوافر بمحرك كهربائي قوته 201 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر، ومدى يصل إلى 462 كم في الشحنة الواحدة.
استعرضت ماكلارين سيارتها الجديدة 750S موديل 2024، التي تتوافر بمحرك V8 سعة 4 لترات، بقوة 740 حصانًا و800 نيوتن/ متر من عزم الدوران، يدعمها ناقل حركة من 7 سرعات. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في الساعة في غضون 2،7 ثانية.
استعرضت شركة لينك آند كو الصينية سيارتها الجديدة كليًّا 09 خلال فعاليات المعرض، التي تعتمد على محرك بنزين سعته لترَين، يولد قوة 254 حصانًا، وعزم دوران 350 نيوتن/ متر، مع دعم من ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات، وبنظام دفع كلي للعجلات.