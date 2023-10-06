بالصور.. تعرَّف على مواصفات أبرز سيارات معرض جنيف الدولي 2023 في قطر

شاركت كيا الكورية في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في جناحها الخاص بمجموعة من السيارات، منها سيارات سبورتاج وتيلورايد، وبعض طُرزها الهجينة، مثل سيارات K5 وسورينتو، إضافة لمجموعة من السيارات الكهربائية المتوقع تدشينها قريبًا في أسواقنا العربية، مثل EV6 وEV9.