من قلب السعودية ..." فورد" تطلق رسميًا "تيريتوري" الجديدة كليًا

نظام تثبيت السرعة التكيّفي مع ميزة التوقف والانطلاق، المتوفر على إصدار تيتانيوم، يتيح للسائقين ضبط سرعة الانطلاق في فورد تيريتوري الجديدة كليًا، والحفاظ على مسافة أمان محددة عن السيارة التي أمامهم، أو حتى إيقاف السيارة تمامًا إذا لزم الأمر.