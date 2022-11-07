من قلب السعودية ..." فورد" تطلق رسميًا "تيريتوري" الجديدة كليًا

أطلقت فورد الشرق الأوسط رسميًا سيارة تيريتوري الجديدة كليًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط من قلب المملكة العربية السعودية .
وتأتي السيارة بمحرك EcoBoost سعة 1.8 لتر في جميع طرازاتها، وهو يوفر عزم دوران أقصى يبلغ 320 نيوتن متر عند 1500 إلى 3500 دورة في الدقيقة باستخدام وقود معتدل، كما يولد المحرك قوة مذهلة تبلغ 190 حصانًا. وزوّدت السيارة أيضًا بوحدة تعشيق ثنائية متطورة وناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات صمّم من قِبل Magna، الشريك الإستراتيجي العريق لفورد في ألمانيا.
وقد تم تجهيز جميع الإصدارات المتوفرة في الشرق الأوسط بأربعة أنماط قيادة هي الاقتصادي والعادي والرياضي والجبلي، وذلك لتزويد العملاء بالقدرة على تكييف تجربة القيادة الخاصة بهم سواء القيادة في شوارع المدينة المزدحمة أو على الطريق السريع خلال الرحلات الطويلة.
كما تمّ اختبار ثلاث سيارات نموذجية مختلفة على تضاريس متنوعة لفترة تقييم امتدت 18 شهرًا، وشملت دورتين صيفيّتين (من شهر يونيو إلى أغسطس)، وذلك لضمان التعرّض المستمر لدرجات الحرارة القصوى اليومية، والتي تتراوح بين 43 و49 درجة مئوية، ومدى قدرة السيارة على تحمّل أشعة الشمس.
وبالنسبة للتصميم الخارجي فقد زودت السيارة بشبك أمامي مدمج ومصابيح كاملة بتقنية LED.
يُشار إلى أن المقصورة الداخلية الجديدة كليًا توفر رحابة لافتة من أجل تجربة مريحة ومتطورة تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء، سواء للعمل أو للمتعة أو لرحلات العائلة. ويقدّم التصميم الأفقي للسيارة الممتد من بدايتها وحتى نهايتها مساحة متصلة ورحابة مميزة.
ومن ناحية الأمان فقد زودت السيارة بمجموعة من التقنيات المساعدة للسائق لتوفير أقصى درجات الأمان وتعزيز تجارب القيادة بالنسبة للعملاء. ويمكن للعملاء في الشرق الأوسط التحكم بسهولة في مجموعة التقنيات الحديثة هذه من خلال واجهة التحكم باللغة العربية. كما تتيح السيارة للعملاء القيادة بثقة من خلال تقديم مجموعة رائعة من تجهيزات السلامة المتوفرة في نظام فورد Co-Pilot:
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية والتنبيه لحركة المرور المتقاطعة يشمل توفير مراقبة محسّنة للنقطة العمياء. ويشبه النظام وجود أعين إضافية عند تغيير المسار أو الدخول في الطريق السريع. وإذا دخلت مركبة سريعة الحركة إلى منطقة النقطة العمياء في تيريتوري، يقوم هذا النظام بتنبيه السائق عبر ضوء صغير في المرآة الجانبية كي لا يغيّر مساره.
نظام تثبيت السرعة التكيّفي مع ميزة التوقف والانطلاق، المتوفر على إصدار تيتانيوم، يتيح للسائقين ضبط سرعة الانطلاق في فورد تيريتوري الجديدة كليًا، والحفاظ على مسافة أمان محددة عن السيارة التي أمامهم، أو حتى إيقاف السيارة تمامًا إذا لزم الأمر.
نظام تفادي الاصطدام والفرملة الطارئة التلقائي يستخدم كلاً من الكاميرات الجديدة ذات الرؤية الواسعة والرادار المثبتة على الزجاج الأمامي بالقرب من أداة امتصاص الصدمات الأمامية لمسح الطريق أمامك واكتشاف مخاطر الاصطدام المحتملة مع مركبات أخرى أو المشاة أو الدراجات. وفي حالة اكتشاف تصادم وشيك، يُصدر النظام تحذيرًا مسموعًا ومرئيًا. وإذا كانت استجابة السائق غير كافية، يتم تنشيط نظام الفرملة الطارئة التلقائي.
رافي رافيشاندران، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى فورد، صرّح بقوله: "تصميم فورد تيريتوري الجديدة كليًا يستقطب العملاء الشباب ومحبي التقنيات الحديثة. ويتميز التصميم الحديث بتجهيزات تقنية متقدمة توفر تجربة عصرية ومميزة للعملاء".
وأضاف: "لقد حرصنا على إخضاع فورد تيريتوري الجديدة كليًا لاختبارات تقييم شاملة استمرت 18 شهرًا قبل تقديمها بشكل رسمي في المنطقة. فعملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط لديهم توقعات مرتفعة وتفضيلات خاصة فيما يتعلق بجودة المنتج وتجربة خدمة العملاء، ونحن واثقون من أنّ تيريتوري الجديدة كلياً لن تخذلهم".