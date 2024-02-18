"الوعلان للتجارة" تحتفل بشراكتها مع علامة السيارات الكهربائية الفاخرة "زيكر"

تنتمي "زيكر إكس" إلى فئة SUV الرياضية، وجهزت بنظام قيادة ذكي ومتطور، يضم عدد من الكاميرات والرادارات، للتحكم النشط في القيادة، والمساعدة على ركن السيارة وتعزيز سلامة القيادة، وغيرها من الوظائف. إضافة إلى تجهيزها بنظام استشعار قمرة القيادة الذكي، ونظام تنقية الهواء، وأنظمة سلامة متطورة، مثل نظام التحكم المطلق بظروف القيادة، نظام الكبح المتكامل الذكي IPB، نظام XTCS ضد الانزلاق على جميع أنواع الطرقات، نظام مساعدة القيادة المتطور عالي الأداء، نظام إضاءة ليد الذكي لتوزيع الضوء، نظام وسائد هوائية يشمل السيارة بأكملها ويتضمن 7 وسائد هوائية توفر حماية شاملة للسائق والركاب، وغيرها من التقنيات الذكية.