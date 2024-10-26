"دودج" ستطرح سيارات تشارجر الكهربائية المزوّدة ببطاريات صلبة بحلول عام 2026

إضافة إلى ذلك، قامت "ستيلانتيس" بإنشاء نفق ريح متطوّر في مركز الأبحاث التابع لها في ميشيغان، ويتيح هذا النفق الذي يعتمد على تقنية "الأرض المتحرّكة" تحسين الديناميكا الهوائية للسيارات الكهربائية، مما يساعد على تقليل مقاومة الهواء بنسبة تصل إلى 10%، وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.