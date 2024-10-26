"دودج" ستطرح سيارات تشارجر الكهربائية المزوّدة ببطاريات صلبة بحلول عام 2026

أعلنت شركة ستيلانتيس خططها لدمج بطاريات الحالة الصلبة المتطوّرة في سيارات دودج تشارجر دايتونا الكهربائية بحلول عام 2026، وذلك بالتعاون مع شركة Factorial المتخصّصة في تطوير البطاريات.
وتتميَّز هذه البطاريات الجديدة بكثافة طاقة تفوق 390 واط/كغ؛ ما يزيد من قدرة البطارية على توفير مدى قيادة أطول وأداء أقوى مع تقليل الوزن مقارنةً ببطاريات الليثيوم التقليدية.
هذه البطاريات تقدّم كذلك ميزات إضافية تشمل تسريع أوقات الشحن وتقليل تكاليف الإنتاج بمرور الوقت، وهو ما يمكن أن يحقّق وفورات للمستهلكين، ويعزّز الاعتماد على السيارات الكهربائية.
ومن المخطط أن تستخدم "ستيلانتيس" الأسطول التجريبي لسيارات دودج تشارجر دايتونا؛ لتجربة البطاريات في ظروف القيادة الفعلية، وتقييم أدائها ومدى كفاءتها في الاستخدام اليومي.
يأتي هذا التحرُّك ضمن استثمارات الشركة المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا الكهربائية وتوسيع مجال استخدامها في سياراتها المستقبلية، خاصة بعد استثمارها مبلغ 75 مليون دولار في Factorial عام 2021 لدعم البحث والتطوير.
إضافة إلى ذلك، قامت "ستيلانتيس" بإنشاء نفق ريح متطوّر في مركز الأبحاث التابع لها في ميشيغان، ويتيح هذا النفق الذي يعتمد على تقنية "الأرض المتحرّكة" تحسين الديناميكا الهوائية للسيارات الكهربائية، مما يساعد على تقليل مقاومة الهواء بنسبة تصل إلى 10%، وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.
سيُسهم هذا في زيادة مدى القيادة أو تقليل حجم البطاريات وتكلفتها. وتعكس هذه الخطوات إستراتيجية "ستيلانتيس" الرامية إلى تقديم سيارات كهربائية ذات أداءٍ محسّنٍ ومزايا عملية تلبي احتياجات السوق المتنامية، وذلك بحسب ما ذكر موقع موتر1.