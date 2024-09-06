"تسلا": السيارات ذاتية القيادة الكاملة ستكون جاهزة أوائل 2025

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت في تقارير سابقة، أن السلطات في الصين وافقت بالفعل مبدئياً على إطلاق برنامج القيادة الذاتية الكاملة لشركة تسلا في بلادها، لكن ليس من الواضح تماماً أين تقف الشركة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.