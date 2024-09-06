"تسلا": السيارات ذاتية القيادة الكاملة ستكون جاهزة أوائل 2025

قالت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصّصة في تصنيع السيارات الكهربائية، إن سياراتها ذاتية القيادة بصورة كاملة، ستكون جاهزة أوائل عام 2025 المقبل.
وأوضحت "تسلا"، أن السيارات ذاتية القيادة الكاملة، ستكون متاحة في أوروبا والصين في الربع الأول من العام المقبل، حال حصولها على الموافقة المناسبة من الجهات التنظيمية في كل منطقة.
وقال رئيس الشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ إنه يتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من المناطق بحلول نهاية العام الجاري 2024.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت في تقارير سابقة، أن السلطات في الصين وافقت بالفعل مبدئياً على إطلاق برنامج القيادة الذاتية الكاملة لشركة تسلا في بلادها، لكن ليس من الواضح تماماً أين تقف الشركة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.