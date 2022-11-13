سيارات "تسلا" تواجه أزمة في ثاني أكبر أسواقها عقب حادث تصادم

ونقل تقرير "جيمو نيوز" عن شرطة المرور القول: إن سبب الحادث الذي وقع في مدينة تشاوتشو لم يتحدد بعدُ، وإن فردًا لم يُكشف عن اسمه من عائلة السائق (55 عامًا) قال إنه واجه مشاكل في دواسة المكابح عندما كان على وشك التوقف أمام متجر للعائلة.