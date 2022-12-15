مبيعات السيارات في أوروبا تشهد انتعاشة قوية خلال نوفمبر

من ناحية ثانية، أفادت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين إن من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3% لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023، موضحة أنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات تعاني منها البلاد حاليا، مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19.