تشكيلة طرازات فورد الحديثة تسجّل مبيعات قياسية وتمهّد الطريق أمام سيارات المستقبل الكهربائيّة

إكسبيديشن تريمور 2025: على مدى عقدين من الزمن، كان عملاء الشرق الأوسط يشترون سيارة إكسبيديشن الرياضية متعددة الاستخدامات وكاملة الحجم لما تتمتع به من قوة وقدرات وملاءمة ورفاهية. وطراز إكسبيديشن 2025 يأخذ هذا الإرث إلى آفاق أبعد. فقد تمّ تصميمه على أيدي خبراء الطرق الوعرة، وازدادت قوته الحصانية وعزم الدوران إضافة إلى تزويده بنظام الدفع الرباعي الذكي مع نظام التعامل مع التضاريس ووضعية "الزحف الذاتي" Rock Crawl الحصرية. ومع إطارات مقاس 33 بوصة لجميع السطوح و10.6 بوصة من الإرتفاع عن الأرض، يمكن للعملاء تجاوز أي تضاريس صعبة، بدءاً من الطرقات الصحراوية في دول مجلس التعاون الخليجي ووصولاً إلى أكثر المسالك وعورةً.