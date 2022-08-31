"تويوتا" تستعد لاستثمار 5.6 مليار دولار في إنتاج بطاريات السيارات

تعتزم شركة "تويوتا" اليابانية، استثمار 730 مليار ين (5.6 مليار دولار)، في اليابان وأمريكا، لإنتاج بطاريات السيارات، لتلبية الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية، ومن المقرر بدء إنتاج البطاريات بين عامي 2024 و2026.
وتهدف "تويوتا" من خلال هذا الاستثمار، إلى زيادة قدرتها الإجمالية لإنتاج البطاريات في اليابان وأمريكا بما يصل إلى 40 جيجا وات في الساعة.
وقالت الشركة اليابانية: إن الاستثمارات الجديدة تعزز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المختلفين بمرونة في جميع البلدان والمناطق.
وتتضمّن هذه الاستثمارات الجديدة وفق "سكاي نيوز عربية"، مبلغ 400 مليار ين، سيتم استثمارها في اليابان، وحوالي 325 مليار ين في الولايات المتحدة.
ويشهد الطلب على السيارات الكهربائية ارتفاعًا متناميًا في الأسواق المختلفة، وهو ما دفع عدة شركات لتعزيز إنتاج البطاريات الخاصة بها، وذكرت تقارير صحفية قبل أيام أن شركة "باناسونيك" تجري محادثات لإنشاء مصنع آخر لبطاريات السيارات في الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.
ووفق "الألمانية" سيكون هذا المصنع هو الثاني الذي تبنيه "باناسونيك" بأمريكا، حيث كانت أعلنت في يوليو الماضي أنها تخطط لإنشاء مصنع للبطاريات في كانساس بقيمة 4 مليارات دولار.