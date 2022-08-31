"تويوتا" تستعد لاستثمار 5.6 مليار دولار في إنتاج بطاريات السيارات

ويشهد الطلب على السيارات الكهربائية ارتفاعًا متناميًا في الأسواق المختلفة، وهو ما دفع عدة شركات لتعزيز إنتاج البطاريات الخاصة بها، وذكرت تقارير صحفية قبل أيام أن شركة "باناسونيك" تجري محادثات لإنشاء مصنع آخر لبطاريات السيارات في الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.