من طراز ٢٠٢٢.. أكثر ١٠ سيارات مبيعاً في العالم خلال الـ ١٢ شهراً الأخيرة

جاءت شركة تويوتا اليابانية في صدارة قائمة أكثر السيارات مبيعاً في العالم لموديلات ٢٠٢٢ خلال الـ ١٢ شهراً الماضية، وفقاً لتقرير موقع " هوت كارز " المتخصّص في شؤون السيارات.
وحلت أربع سيارات من صناعة شركة تويوتا في التصنيف الجديد وتصدّرتها كورولا بمبيعات بلغت مليوناً و١٢ ألف سيارة، وكذلك ٤ سيارات أمريكية تنافس في أكثر السيارات مبيعاً في العالم، من ضمنها سيارة تسلا الكهربائية التي حققت مبيعات بلغت ٧٦٠ ألف سيارة.
أكثر ١٠ سيارات مبيعاً في العالم خلال الـ ١٢ شهراً الأخيرة:
١- تويوتا كورولا - مليون و١٢ الف سيارة
٢ - تويوتا RAV4 - ٨٤٠ ألف سيارة
٣- فورد FSeries - ٧٩٠ ألف سيارة
٤- تسلا موديل Y - ٧٦٠ ألف سيارة
٥- تويوتا كامري - ٦٨٠ ألف سيارة
٦- هوندا CR-V - ٦٠٠ ألف سيارة
٧- شيفروليه سلفرادو - ٥٩٠ ألف سيارة
٨- هيونداي توسان - ٥٧٠ ألف سيارة
٩- تويوتا هايلوكس - ٥٦٠ ألف سيارة
١٠- رام بيك أب - ٥٥٠ ألف سيارة