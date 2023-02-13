من طراز ٢٠٢٢.. أكثر ١٠ سيارات مبيعاً في العالم خلال الـ ١٢ شهراً الأخيرة

وحلت أربع سيارات من صناعة شركة تويوتا في التصنيف الجديد وتصدّرتها كورولا بمبيعات بلغت مليوناً و١٢ ألف سيارة، وكذلك ٤ سيارات أمريكية تنافس في أكثر السيارات مبيعاً في العالم، من ضمنها سيارة تسلا الكهربائية التي حققت مبيعات بلغت ٧٦٠ ألف سيارة.