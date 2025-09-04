بورشه تغادر مؤشر داكس الألماني بفعل الرسوم الجمركية وتباطؤ الطلب

غادرت شركة بورشه الألمانية العريقة مؤشر داكس (DAX) للأسهم القيادية في ألمانيا، بعد تراجع حاد في قيمة سهمها متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ الطلب في السوق الصينية.
وجاء القرار ضمن المراجعة الدورية لمؤشر داكس، حيث تقرر استبعاد بورشه إلى جانب شركة "سارتوريوس" اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025، لتحل مكانهما شركتا "سكوت24" و"جي إي إي".
وشهد سهم بورشه انخفاضًا بنحو 24% منذ بداية العام الحالي، فيما فقد أكثر من ثلث قيمته خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما أفقد الشركة معايير البقاء ضمن المؤشر.
وأكد الرئيس التنفيذي لبورشه، أوليفر بلوم، أن خروج الشركة من مؤشر داكس "عامل فني بحت"، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى للعودة مجددًا إلى المؤشر في أقرب وقت ممكن.