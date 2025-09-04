بورشه تغادر مؤشر داكس الألماني بفعل الرسوم الجمركية وتباطؤ الطلب

وجاء القرار ضمن المراجعة الدورية لمؤشر داكس، حيث تقرر استبعاد بورشه إلى جانب شركة "سارتوريوس" اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025، لتحل مكانهما شركتا "سكوت24" و"جي إي إي".