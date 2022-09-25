"تسلا" تستدعي أكثر من مليون سيارة بأمريكا لمشكلة بنظام عكس النوافذ التلقائي

وأشارت NHTSA، بموجب قانون الولايات المتحدة، من غير القانوني لأي شخص، بما في ذلك الشركة المصنعة أو الموزع أو التاجر أو بائع التجزئة، بيع عنصر أو مركبة لا تمتثل للمعايير الفيدرالية لسلامة المركبات. وعلى هذا النحو، يجب إصدار استدعاء إذا تم اكتشاف أي من هذه المشكلات.