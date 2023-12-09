شركة الجميح للسيارات تكشف عن سيارة جي إم سي HUMMER EV الكهربائية لأول مرة في المملكة

وفي هذا الإطار علق الأستاذ مشاري الجميح قائلًا :"يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الفترة الانتقالية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والعالم، ولطالما التزمت شركة الجميح للسيارات بدعم رؤية السعودية 2030 ومبادراتها، ودعم رؤية جنرال موتورز التي تقتضي صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، ولذلك حرصنا على تواجد الـ HUMMER EV الكهرباىية خلال هذا المعرض والكشف عنها في المملكة. ونحن ملتزمون كل الالتزام بتقديم أفضل الحلول للسوق السعودي، وبمواصلة ذلك من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي ستُغير تجربة اختيار السيارة وامتلاكها كليًا، وتعزيز علاقتنا الطيبة مع شركائنا الذين هم خير معين لنا في تحقيق أهدافنا.".