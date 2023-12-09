شركة الجميح للسيارات تكشف عن سيارة جي إم سي HUMMER EV الكهربائية لأول مرة في المملكة

ضمن مشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023 قامت شركة الجميح للسيارات - الوكيل المعتمد لشركة جنرال موتورز في المملكة – بالكشف عن سيارة جي إم سيHUMMER الكهربائية بنسختيها المتعددة الإستخدامات SUV و الشاحنة SUT في جناح جي إم سي في المعرض الذي أُقيم في قاعة "المملكة أرينا"، خلال الفترة بين 5 إلى 9 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض. وتُعتبر شركة الجميح للسيارات أول وكيل معتمد لشركة جنرال موتورز يقوم بالكشف عن هذه الموديلات في المملكة، حيثُ تهدف لتوسيع أسطولها بمركبات كهربائية تتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تُركز بشكل كبير على الاستدامة من خلال العديد من المبادرات.
تستعرض الشركة خلال فترة المعرض HUMMER EV الإضافة الكهربائية المميزة إلى مجموعة جي إم سي من الشاحنات والمركبات متعدّدة الاستعمالات (SUV)، ذات التصميم الجريء والأداء العالي بقدرات لامتناهية على الطرقات العادية والدروب الوعرة على حد سواء. كلتا النسختين تعتمدان على بطارية Ultium المتطورة من جنرال موتورز، التي تُشكّل هندستها الثورية و تُقدِم الأداء والقدرات الفائقة. ومزودة بخدمة المركبات المتصلة OnStar المتوفرة في أغلب سيارات جنرال موتورز، لضمان تجربة استثنائية للعميل تمتاز بالتكنولوجيا المتقدمة والأمان العالي.
بدأت شركة الجميح للسيارات المراحل الأولية من إعداد البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير حلول الشحن للعملاء في أماكن إقامتهم، مما يجعل العميل جاهزًا للاعتماد على السيارات الكهربائية بكل يُسر وسهولة .وتأكيدًا على التزامها بالتحول الكهربائي، قام الأستاذ مشاري الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في الشركة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص التوسع في قطاع شواحن السيارات الكهربائية مع سمو الأمير فهد بن نواف آل سعود الرئيس التنفيذي لشركةTurning Point وهي احدى شركات مجموعة الراجحي المختصة في مجال الطاقة والممثل الحصري لشواحن Wallbox في المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتمادها كمُورد الرئيسي لشواحن السيارات الكهربائية لعملائها في المملكة.
وقد شهد المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار لجناح جي إم سي الجميح للتعرف على HUMMER EV الكهربائية التي أبهرت الجميع بإطلالتها وجذبت زوار المعرض.
وفي هذا الإطار علق الأستاذ مشاري الجميح قائلًا :"يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الفترة الانتقالية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والعالم، ولطالما التزمت شركة الجميح للسيارات بدعم رؤية السعودية 2030 ومبادراتها، ودعم رؤية جنرال موتورز التي تقتضي صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، ولذلك حرصنا على تواجد الـ HUMMER EV الكهرباىية خلال هذا المعرض والكشف عنها في المملكة. ونحن ملتزمون كل الالتزام بتقديم أفضل الحلول للسوق السعودي، وبمواصلة ذلك من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي ستُغير تجربة اختيار السيارة وامتلاكها كليًا، وتعزيز علاقتنا الطيبة مع شركائنا الذين هم خير معين لنا في تحقيق أهدافنا.".