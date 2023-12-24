"جنرال موتورز" توقف مبيعات سياراتها الكهربائية الجديدة بسبب تقارير عن مشكلات برمجية خطيرة

أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، إيقاف مبيعات سياراتها الكهربائية الجديدة "تشيفي بليزر"، بعد تقارير عن مشكلات برمجية خطيرة.
وأظهرت تقارير عديدة أن سيارة جنرال موتورز الجديدة بها مشاكل برمجية خطرة، جعلتها غير قابلة للقيادة.
وأظهرت التقارير أن الشركة الأمريكية ستوقف عمليات التسليم، بعدما وثقت 23 مشكلة أثناء عمليات اختبار سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة.
وتشير التقارير إلى أن الشركة اكتشفت تعطل نظام المعلومات والترفيه بشكل متكرر ويعرض العديد من الرسائل الخاطئة، ولم يواجه مشكلات مماثلة في الشاشة فحسب، بل تُرك عالقًا بعد تعطل السيارة أثناء الشحن.
وأوضحت الشركة في بيانها: "نحن ندرك أن عددًا محدودًا من مالكي Blazer EV قد واجهوا بعض المشكلات المتعلقة بجودة البرامج. ولضمان حصول عملائنا على تجربة رائعة مع سياراتهم، قمنا بإيقاف مبيعات السيارات مؤقتًا".
وقال نائب رئيس الشركة، سكوت بيل إن جميع عمليات التسليم الجديدة متوقفة مؤقتًا.
ويتم تشغيل السيارة بواسطة نظام بطارية Ultium من جنرال موتورز، والذي يتم استخدامه في عدد كبير من المركبات الأخرى.
ولكن متحدث باسم جنرال موتورز، قال: إن مشكلات السيارة الجديدة، لا تتعلق بالسلامة ولا تتعلق بنظام بطارية Ultium أو قرص جوجل المدمج.