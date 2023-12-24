"جنرال موتورز" توقف مبيعات سياراتها الكهربائية الجديدة بسبب تقارير عن مشكلات برمجية خطيرة

وأوضحت الشركة في بيانها: "نحن ندرك أن عددًا محدودًا من مالكي Blazer EV قد واجهوا بعض المشكلات المتعلقة بجودة البرامج. ولضمان حصول عملائنا على تجربة رائعة مع سياراتهم، قمنا بإيقاف مبيعات السيارات مؤقتًا".