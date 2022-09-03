هل تم السماح باستيراد جميع موديلات السيارات من دول الخليج؟ "الجمارك" توضح

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن أقل سنة صنع سيارات يُسمح باستيرادها للمملكة هي موديلات 2017 فأعلى، مشددة على ضرورة أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.
وبيّنت أنه يتم احتساب رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، و15% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي قيمة المركبة، مع الرسوم الجمركية.
وكانت شائعات قد تم تداولها بين المهتمين بالسيارات، تفيد بصدور قرار بالسماح بدخول واستيراد السيارات من جميع الموديلات من دول الخليج بعد أن كانت مقتصرة على موديلات محددة حديثة بدءًا من 2017.
وكانت الجمارك قد أصدرت ضوابط وشروطًا عدة لاستيراد المركبات للأفراد، منها: ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية. على سبيل المثال: في عام 2022 يُسمح باستيراد ما يأتي من السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل (2017، 2018، 2019، 2020، 2021).
وفيما يخص شاحنات النقل الثقيل يُسمح بالاستيراد حتى موديل 2011، ويُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويُشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس بالسعودية أو أي جهة معتمدة داخل السعودية.
يُشار إلى أن هيئة الزكاة والدخل والجمارك كشفت عن أن عدد المركبات التي تم استيرادها خلال عام 2021 بلغ أكثر من 546 ألف مركبة، وهو ما يزيد قليلاً على مستويات عام 2020 التي بلغت 544 ألف مركبة.
وأوضحت أن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها هي: اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا.