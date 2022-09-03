هل تم السماح باستيراد جميع موديلات السيارات من دول الخليج؟ "الجمارك" توضح

وكانت الجمارك قد أصدرت ضوابط وشروطًا عدة لاستيراد المركبات للأفراد، منها: ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية. على سبيل المثال: في عام 2022 يُسمح باستيراد ما يأتي من السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل (2017، 2018، 2019، 2020، 2021).