من الكلاسيكية إلى ما وراءها.. "جايكو" تحكي قصة جديدة للسيارات الحضرية للقيادة بالطرق الوعرة

في عام 2023، في معرض شنغهاي الدولي للسيارات، استحوذت جايكو، كعلامة تجارية جديدة لسيارات الطرق الوعرة والتي ستطلَق قريبًا في المملكة العربية السعودية، على انتباه العالم بشكل سريع.
واخترق طرازها الأول لسيارات القيادة في الطرق غير المعبدة J7، حواجز العلامات التجارية لسيارات الدفع الرباعي مع فلسفتها التوجيهية "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية"؛ مما دفع السوق العالمي لإعادة تقييم سحر فريد لعصر جديد من سيارات الدفع الرباعي للقيادة في الطرق الوعرة.
في الماضي، كانت العلامات التجارية الكلاسيكية الفاخرة لسيارات الطرق غير المعبدة تهيمن على الأسواق المتخصصة، وتحدد قواعد سوق سيارات الطرق الوعرة.
ومع ظهور تحول السوق العالمية للسيارات نحو الذكاء والكهرباء؛ فإن مشهد السوق يخضع للتحول، خاصة في المملكة العربية السعودية.. كيف ستروي جايكو قصتها "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية" وسط تحولات السوق المشابهة؟
جوهر القيادة في الطرق الوعرة يكمن في البحث والتطوير التكنولوجي، وأنظمة سلسلة التوريد، وأنظمة التصنيع.
وقد تأسست جايكو على أساس قوي من التراكم الصناعي والتكنولوجي، وترث أداء القيادة الشاقة للكلاسيكيات في القيادة على الطرق الوعرة، وتتجاوز حدود التكنولوجيا الذكية، وبالتالي تحقق كفاءة المنتج وتكون رائدة في السمعة التجارية.
من هذا المنظور، قد تبدو #جايكو يافعة! لكن قوتها الأساسية عميقة للغاية.
وتفتخر الشركة الأم لجايكو بأكثر من عقد من تاريخ المشاريع المشتركة للعلامات التجارية الفاخرة وعقود من خبرة إنتاج السيارات.
وتشكل البحوث والتطويرات الناضجة والهامة والتصنيع والخبرة التشغيلية، أساس ثقة جايكو في ادعاء أصلها "الكلاسيكي" في الأداء على الطرق الوعرة؛ حيث يتم اختبار القدرة التقنية بشكل أكبر، حيث قامت جايكو بتطوير نظام تكنولوجيا جديد للقيادة على الطرق الوعرة، وهو نظام ARDIS الذكي للقيادة في كل التضاريس، مستوحى من تكنولوجيا القيادة الكلاسيكية في الطرق غير المعبدة.
بالإضافة إلى ذلك، ستأتي طرازات جايكو ذات الدفع الرباعي بسبعة أوضاع قيادة كمعيار؛ من خلال التكامل العميق مع نظام الدفع الرباعي، ونظام الفرامل المتحكم فيه بالأسلاك بشكل ذكي، ونظام القيادة الإلكتروني، والمحرك، وناقل الحركة.. وتُمَكن هذه الأوضاع السيارةَ من التعامل بسهولة مع التنقل في المدن وظروف الطرق الخاصة مثل الرمال والطين والثلوج؛ مما يوفر تجربة قيادة ممتازة على جميع أنواع الطرق.
بالإضافة إلى ذلك، ففي التصميم يقوم الطراز الأساسي لجايكو وهو J7 بتفسير اللغة الجمالية "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية"؛ إذ تتميز خطوط المركبة العامة بالثبات والاستقامة، مع هيكل قوي ومربع، ويتميز التصميم الداخلي بأسلوب صناعي بسيط، كل تفصيل فيه يعكس إتقان التصميم.
وبعيدًا عن الكلاسيكية، يقدم J7 العديد من الابتكارات الشاملة، بما في ذلك تفاصيل أكثر تطويرًا، وتصميمات أضواء أمامية مقسمة شائعة الاستخدام، وأسقف عائمة، ومقابض أبواب مخفية؛ مما يضع معيارًا جماليًّا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي في الطرق غير المعبدة.
إن متابعة خريطة قديمة لن يقود أبدًا إلى أراضٍ جديدة. أما بالنسبة لشركة جايكو، فإن وجود الجينات الخاصة بالقيادة في الطرق الوعرة "من الكلاسيكية" والتصميم المتقن ليس كافيًا.
والسؤال الحاسم بالنسبة لشركة جايكو هو كيفية دفع الابتكار في المنتجات الذكية لتلبية متطلبات عصر جديد واختراق فئات سوق جديدة. هذا التحدي هو نقطة البداية لفلسفة شركة جايكو "ما وراء الكلاسيكية".
ولدت جايكو في سوق سريع النمو الذكاء والكهرباء السيارية المتطورة بسرعة في الصين، وبالتالي فإنها تحتضن بشكل طبيعي نهجًا أكثر تفكيرًا مستقبليًّا في الذكاء مقارنة بالعلامات التجارية التقليدية الكلاسيكية لسيارات القيادة على الطرق غير المعبدة. وتهدف جايكو باستمرار إلى جعل القيادة في الطرق الوعرة أكثر بديهية من خلال التقدم الذكي.
في هذا السياق، حققت جايكو تقدمًا كبيرًا في أجهزة القيادة الذكية ومساعدة القيادة الذكية؛ حيث حققت اختراقات في هذه المجالات.
واحدة من الميزات الرئيسية في جميع الطرازات هي شريحة 8155 الرائدة في الصناعة؛ حيث تستخدم تقنية عملية بقياس 7 نانومتر قادرة على تنفيذ ما يصل إلى 8 تريليون عملية في الثانية.
ويتيح ذلك التشغيل السريع في غضون ثانيتين والتعامل الفعال مع أكثر من 20 أمرًا في غضون 30 ثانية؛ مما يضفي على مقصورة جايكو الذكية سرعة استجابة متفوقة وسلاسة وقدرات اتخاذ القرارات.
وتأتي جايكو أيضًا بتجهيزات نادرًا ما توجد في النماذج التقليدية للقيادة في الطرق الوعرة، مثل شاشة بانورامية واسعة، ولوحة عدادات LCD كاملة، وعرض رأسي للمعلومات على الزجاج الأمامي (HUD) الجديد.
ويوفر النظام التشغيلي المريح والسلس -بالإضافة إلى طرق التفاعل المتعددة للشاشة- تجربة ذكية متفوقة بلا شك. بالإضافة إلى ذلك يتيح التصوير البانورامي بزاوية 540 درجة، الوصول السهل إلى ظروف الطريق المحيطة وتحت السيارة؛ مما يتيح للمستخدمين "القيادة بسهولة والتجول في الطرق الوعرة دون قلق".
ردًّا على تصاعد النخب الحضرية في سوق الطرق الوعرة، يسأل جايكو باستمرار: "ما الذي تحتاجه هذا الفئة بالضبط في المنتج؟ الإجابة تكمن في اختراق الأسواق المتخصصة بموقف "من الكلاسيكية، إلى ما وراء الكلاسيكية"، لالتقاط المزيد من الفرص في السوق باستخدام منتجات تجمع بين أداء الطرق الوعرة والتجربة الذكية.
وبالمقارنة مع الطبقة الأرستقراطية القديمة؛ فإن النخبة الجديدة أصغر سنًّا، وتسعى إلى جودة الحياة وترغب في التعبير عن أذواقها من خلال منتجات فريدة من نوعها. بالنسبة لهم، تتجاوز القيادة على الطرق الوعرة حدودها التقليدية، لتصبح خيارًا لنمط حياة. وهذا هو بالضبط السبب في أن جايكو يحظى بجاذبية تتجاوز بكثير الكلاسيكية بالنسبة للنخبة الجديدة.
لذلك، قامت جايكو بالاستثمار العميق في نظامها البيئي للعلامة التجارية. خلال مؤتمرها الأخير حول تعاون المستخدمين للبيئة العالمية، قامت جايكو، متناغمة مع فلسفة حياة النخبة الجديدة، بكسر حدود الحياة على الطرق الوعرة. لقد عرضت مجموعة متنوعة من منتجات النظام البيئي مثل الخيام والسترات وحقائب الجولف، ونجحت في إنشاء نظام بيئي للعلامة التجارية يتجاوز "السيارة" بشكل فعال.
من جهة أخرى، كعلامة تجارية ناشئة في مجال الطرق الوعرة مصممة خصيصًا للنخبة الجديدة؛ تُعَد جايكو بلا شك تمثيلًا حيًّا لسيارات الدفع الرباعي الحضرية. لقد تفوقت بشكل كبير على الكلاسيكيات من حيث تطوير المنتجات، والابتكار التكنولوجي، وتجربة المستخدم، واستراتيجية الكهربة، والنظام البيئي للمستخدم؛ خاصة في مجال التكنولوجيا الجديدة مثل هندسة الأنظمة والبيئات الذكية.
باختصار، فإن نِسَب الطرق الوعرة "من الكلاسيكية"، وعملية التصنيع للشركة الأم التي تزيد على عقدين من الزمن، والرحلة المتبادلة مع مستخدميها، تمنح جايكو المرونة لتحقيق التنمية المستدامة "ما بعد الكلاسيكية" والقدرة على التطور مع العصر.
وبالوقوف عند المنعطف بين القديم والجديد، لم يعد المستهلكون، في أغلب الأحيان، مخلصين لأساطير العلامات التجارية. الجدد مثل جايكو، الذين يجمعون بين الأداء الكلاسيكي والقوة الابتكارية، يمثلون تجسيدًا لروح سيارات الدفع الرباعي. ويُعتقد أنه مع تنافس جايكو على التفوق في سوق الطرق الوعرة على مستوى العالم؛ فإن هذه العلامة التجارية من "Classic" ستستخدم قوتها الخاصة لمواصلة كتابة سرد "Beyond Classic".