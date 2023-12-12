من الكلاسيكية إلى ما وراءها.. "جايكو" تحكي قصة جديدة للسيارات الحضرية للقيادة بالطرق الوعرة

وبعيدًا عن الكلاسيكية، يقدم J7 العديد من الابتكارات الشاملة، بما في ذلك تفاصيل أكثر تطويرًا، وتصميمات أضواء أمامية مقسمة شائعة الاستخدام، وأسقف عائمة، ومقابض أبواب مخفية؛ مما يضع معيارًا جماليًّا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي في الطرق غير المعبدة.