السلامة المستوحاة من الألمان والراحة الفائقة والذكاء المتطور في سيارة EXEED VX

وتشمل تدابير السلامة نظامًا شاملًا لوسائد الهواء يحتوي على 10 وسائد هوائية، ومن بينها الوسائد الهوائية الجانبية المبتكرة للحماية عن بُعد، ووسائد حماية ركبة السائق، ووسائد الهواء الجانبية المزدوجة في الصف الثاني. وتوفر الستائر الهوائية الجانبية الطويلة، التي يبلغ طولها 2602 مم، حماية لا مثيل لها من جميع الزوايا، وبذلك يتم تأسيس معيار جديد للسلامة في فئة السيارات الرياضية متوسطة وكبيرة الحجم.