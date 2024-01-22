السلامة المستوحاة من الألمان والراحة الفائقة والذكاء المتطور في سيارة EXEED VX
تبرز EXEED VX كخيار جذاب لأولئك الذين يبحثون عن توازن مثالي بين السلامة والراحة والميزات الذكية. ومع الابتكار المستمر، يمثل أحدث جيل من VX نقطة تحول، مجسدًا نمط حياة يتسم بالسلامة والراحة والذكاء؛ بوضع معيار لسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، ويشير أيضًا إلى عصر جديد من التميز لمجموعة مركبات EXEED بأكملها.
جوهر السلامة
يعطي الإصدار الأخير من سيارة EXEED VX، الأولوية للسلامة من خلال ميزات متقدمة مصممة لحماية الركاب.
تم تصميمها على هيكل M3X Mars Architecture 2.0؛ مما يجعلها ترسخ أساسًا قويًّا للسلامة.
ويعزز الهيكل المتكامل، المكون من 85% من الفولاذ الصلب القوي، كما يمتص ويوزع قوى الصدمات أثناء الاصطدام. يظهر هذا التفاني في السلامة بوضوح من خلال أداء متميز لسيارة EXEED VX؛ مما يؤكد حصولها على تصنيف سلامة اختبار التصادم C-NCAP الذي يمنح خمس نجوم.
وتشمل تدابير السلامة نظامًا شاملًا لوسائد الهواء يحتوي على 10 وسائد هوائية، ومن بينها الوسائد الهوائية الجانبية المبتكرة للحماية عن بُعد، ووسائد حماية ركبة السائق، ووسائد الهواء الجانبية المزدوجة في الصف الثاني. وتوفر الستائر الهوائية الجانبية الطويلة، التي يبلغ طولها 2602 مم، حماية لا مثيل لها من جميع الزوايا، وبذلك يتم تأسيس معيار جديد للسلامة في فئة السيارات الرياضية متوسطة وكبيرة الحجم.
في مجال السلامة النشطة، تدمج سيارة EXEED VX تكنولوجيا حديثة تشمل معالج Qualcomm Snapdragon 8155؛ مما يضمن بداية سريعة وأداءً سريع الاستجابة وواجهة سهلة الاستخدام.
ويتضمن نظام المساعدة الذكي للسائق ميزات مثل التحكم التكيفي في السرعة بكاملها، والفرامل النشطة، وتحذير الانحراف عن المسار، وكاميرا بانورامية بزاوية 360 درجة؛ مما يعزز من تجربة القيادة بشكل عام إلى مستويات غير مسبوقة.
مستوى جديد من الراحة
مع الوعي بالاحتياجات المتنوعة للسفر في العصر الحديث، تقدم سيارة StarTour VX تصميمًا فريدًا مكونًا من 7 مقاعد.
يبرز التصميم الداخلي الواسع للسيارة التزامها بالراحة؛ مما يضمن تقديم تجربة VIP لكل مقعد. صنعت المقاعد من جلد نابا الأصلي، وتتميز بالثقوب البارامترية والتطريز الشخصي، متسمة بلمسة فاخرة وجاذبية بصرية.
"مقعد المملكة" في منطقة الركاب، المجهز بميزات الترفيه والراحة الحصرية، يُظهر تصميمًا مدروسًا لجعل كل رحلة ممتعة.
وهناك الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، بدءًا من الإضاءة المحيطة بـ64 لونًا، وصولًا إلى المواد التي تشبه طلاء البيانو، مما يعزز الإحساس الشامل بالفخامة داخل سيارة EXEED VX.
ويضمن دمج تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) بيئة هادئة داخل المقصورة، مكملة بنظام صوت Lion Melody ذي 23 مكبر صوت. مع وظائف التهوية والتدفئة، ووسائط تدليك الظهر الخلفي لكل من مقاعد السائق والراكب، لتجعل سيارة EXEED VX السفرَ تجربة فاخرة وخالية من التعب.
تجربة قيادة ديناميكية
تقدم سيارة EXEED VX أداءً مفاجئًا ومرنًا وسريع الاستجابة. يضمن توازن ما بين صندوق الـAisin 8AT ومحرك القوة العالية 2.0TGDI، لتجربة قيادة ممتعة وسلسة في الوقت نفسه. ويعزز منطق التحول الذكي للصندوق واستجابة الطاقة السريعة المتعة في كل من سيناريوهات التنقل الحضري والقيادة في المناطق الجبلية.
ومع تعزيز قدراتها، تمتلك سيارة EXEED VX نظام الدفع الرباعي الذكي من BorgWarner من الجيل السادس، الذي يوفر تحكمًا مستقرًّا على تضاريس مختلفة. يحقق ضبط الهيكل، المتأثر بهندسة Xingtu M3X Mars 2.0، محققًا توازنًا متناغمًا بين الراحة والتحكم، ويقدم عنصرًا من متعة القيادة لعشاقها.
تصميم آمن مستوحى من ألمانيا
وفي سعيها لإقامة "منزل متنقل" حقيقي، لا يبرز الجيل الأخير من EXEED VX فقط من حيث الراحة والذكاء؛ بل يبرز أيضًا براعته في ميزات السلامة المستوحاة من ألمانيا. وتُسلط تصميم هيكل القفص، وتكوين الفولاذ عالي القوة، والاختبار على تفاني السيارة في حماية الركاب في ظروف غير متوقعة، ولا سيما في حوادث الانقلاب.
مع التركيز الأساسي على تقليل الإصابات وتعزيز أداء السلامة العام، نجحت EXEED VX في إقامة معايير جديدة في فئة السيارات الرياضية متوسطة وكبيرة الحجم. إن التفاني في السلامة يرسّخ مكانتها كخيار جدير بالثقة والإعجاب في سوق السيارات المتنافس بشدة.