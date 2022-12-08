خلافات "الدواسات والعجلة".. أول سيارات "أبل" ذاتية القيادة تدخل نفق التأجيل

وأشار موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في السيارات، إلى أن مشروع السيارة ذاتية القيادة المعروف باسم تيتان داخل الشركة، تَعثر خلال الشهور الماضية بعد الخلافات بين مسؤولي "أبل" حول إمكانية تطوير مثل هذه السيارة التي لا تحتوي على دواسات ولا عجلة قيادة، في ظل التكنولوجيا المتاحة في الوقت الراهن.