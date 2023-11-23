الحدث الإعلامي لتجربة القيادة لعلامة JAECOO على وشك البدء في السعودية مما يعرض سحر سيارة J7 للطرق الوعرة

تجمع JAECOO بين قدرات التصنيع الدقيقة الكلاسيكية والأسلوب الشجاع الاستثنائي لسيارات الطرق الوعرة، وتتجاوز الكلاسيكيات لإنشاء تكنولوجيا قيادة ذكية رائدة وتحقيق التوازن بين الاستكشاف على الطرق الوعرة والتنقل في المناطق الحضرية، مما يتناسب تماماً مع سيناريوهات السفر المتنوعة للنخب الحضرية الجديدة في السعودية، وفتح طريقة جديدة للسفر العالي الجودة في العصر الذكي. من أجل التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين السعوديين، تخطط JAECOO لعقد الحدث الإعلامي لتجربة القيادة في أوائل ديسمبر، وفي ذلك الوقت، ستتم دعوة وسائل الإعلام السعودية الرائدة ونخبة من المؤثرين وقادة الرأي KOL، لأخذ زمام المبادرة في تجربة سحر العلامة التجارية وقوة المنتج لـ JAECOO.