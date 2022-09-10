"فورد" تحدث نظام مساعدة السائق "بلو كروز" لهذه المهام المثيرة للدهشة

وأوضحت فورد في بيان رسمي أن أبرز المهام الجديدة التي سيتمتع بها "بلو كروز" تلك الخاصة بإمكانية تغيير الحارة الخاصة بالطريق الذي تسير فيه السيارة من دون استخدام اليدين، بعد نجاح اختبارها لأكثر من 130 ألف ميل على الطرق الأمريكية.