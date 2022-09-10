"فورد" تحدث نظام مساعدة السائق "بلو كروز" لهذه المهام المثيرة للدهشة

أطلقت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات تحديثًا لنظام مساعدة السائق الخاصة بها "بلو كروز"؛ لتوفيرها مهام جديدة مثيرة للدهشة.
وأوضحت فورد في بيان رسمي أن أبرز المهام الجديدة التي سيتمتع بها "بلو كروز" تلك الخاصة بإمكانية تغيير الحارة الخاصة بالطريق الذي تسير فيه السيارة من دون استخدام اليدين، بعد نجاح اختبارها لأكثر من 130 ألف ميل على الطرق الأمريكية.
وسيتضمن التحديث الجديد مساعدات مثل تغيير المسار أو الحارة بدون استخدام اليدين، وإعادة التموضع في المسار، وتقديم السرعة التنبوئية المثالية.
وسيتم توفير هذا التحديث لكافة سيارات فورد التي تحصل على نظام تشغيل "بلو كروز".
سيقترح نظام تشغيل "فورد" المحدث أيضًا تغييرات استباقية في نمط القيادة، في حال وجود أي مسارات مفاجئة أو سيارات قادمة بجوارك، لتحديد المنعطفات الحادة مثلًا، وتوجيه قائد السيارة بأمان خلال مواجهتها.
ويحتاج أصحاب سيارات فورد التي تتوافق مع النظام إلى تحميله مقابل اشتراك يبلغ 600 دولار لمدة 3 سنوات.
وتقدم فورد عرضًا مجانيًّا لمدة 3 أشهر؛ لاختبار النظام الجديد قبل الاشتراك رسميًّا في الخدمة.