قفزة.. "تويوتا" تتصدر قائمة "أكثر شركات السيارات مبيعًا" وتلاحقها "فولكس فاغن"

في سياق متصل، ارتفعت القيمة السوقية لـ"تويوتا" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من انتعاش بورصة طوكيو في الآونة الأخيرة، مع إقبال المستثمرين الأجانب نحو أسهم كبرى الشركات في اليابان.