"المجدوعي" للسيارات وكيلاً حصريًّا لـ"سيتروين" في السعودية

وتعقيبًا على هذا التعاون قال سمير شرفان، رئيس عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة ستيلانتيس: "يسرُّنا إعلان توسع حضور مجموعة ستيلانتس في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة المجدوعي للسيارات، إحدى أهم الشركات الإقليمية في قطاع السيارات على مستوى المنطقة. ولا شك أن هذا التعاون مع شريكنا الموثوق سوف يكفل نجاح علامة سيتروين التجارية في المملكة العربية السعودية. ونحن في ستيلانتيس ملتزمون بتوسيع نطاق عروضنا ومنتجاتنا في السوق السعودي، ونتطلع إلى التعاون مع المجدوعي للسيارات في دعم جميع عملاء سيتروين، وتزويدهم بأعلى معايير الصيانة وخدمة العملاء".