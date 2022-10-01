"المجدوعي" للسيارات وكيلاً حصريًّا لـ"سيتروين" في السعودية

أعلنت مجموعة ستيلانتيس تعيين شركة المجدوعي للسيارات وكيلاً حصريًّا لعلامة سيتروين التجارية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الشراكة التوسعية استكمالاً لجهود ستيلانتيس المستمرة لتعزيز علاقاتها بشركائها، والتوسع بعروضها في منطقة الشرق الأوسط.
وتم إعلان عودة سيتروين المرتقبة إلى الأسواق السعودية في حفل توقيع رسمي أقيم بهذه المناسبة، شهد حضور كل من سمير شرفان رئيس عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة ستيلانتيس، ويوسف بن علي المجدوعي رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي للسيارات، إضافة إلى عدد من كبار التنفيذيين من كلا الطرفين.
وقد عُقدت مراسم التوقيع في مقر مجموعة ستيلانتيس بمدينة الدار البيضاء، بالمملكة المغربية.
ومن المرتقب أن تبدأ شركة المجدوعي للسيارات مبيعات علامة سيتروين على مستوى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023م.
وتشمل طرازات سيتروين التي ستتوافر عند الإطلاق كلاً من: Citroën C3 Aircross، Citroën C4، Citroën C5 Aircross وCitroën Jumpy. كما يتزامن ذلك مع إطلاق سيارة Citroën C4 X الكهربائية الجديدة كليًّا، بما يتماشى مع استراتيجية ستيلانتيس Dare Forward 2030 وأهداف المجموعة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتحويل 100٪ من مجموعة سيارات ستيلانتيس إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2025.
وتعقيبًا على هذا التعاون قال سمير شرفان، رئيس عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة ستيلانتيس: "يسرُّنا إعلان توسع حضور مجموعة ستيلانتس في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة المجدوعي للسيارات، إحدى أهم الشركات الإقليمية في قطاع السيارات على مستوى المنطقة. ولا شك أن هذا التعاون مع شريكنا الموثوق سوف يكفل نجاح علامة سيتروين التجارية في المملكة العربية السعودية. ونحن في ستيلانتيس ملتزمون بتوسيع نطاق عروضنا ومنتجاتنا في السوق السعودي، ونتطلع إلى التعاون مع المجدوعي للسيارات في دعم جميع عملاء سيتروين، وتزويدهم بأعلى معايير الصيانة وخدمة العملاء".
ومن جانبه، قال يوسف بن علي المجدوعي، رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي للسيارات: "نفخر بتعزيز الثقة والتعاون مع العلامات التجارية العالمية الرائدة، وتوسيع نطاق شراكتنا مع مجموعة ستيلانتيس من خلال إعادة طرح سيتروين في المملكة العربية السعودية".
أضاف: "كما سنواصل تحقيق نجاحات نوعية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والتشجيع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة. ونحن على ثقة من نجاح علامة سيتروين التجارية في ربوع السعودية من خلال تجربتها الرائعة في الأداء، إضافة إلى سمعتها المميزة بالفعل في المنطقة".
وختم بقوله: "كما سنولي اهتمامًا بالغًا لدعم عملاء سيتروين، وتكريس جميع إمكانياتنا وطاقاتنا لتزويدهم بأرقى معايير الخدمة والرعاية".