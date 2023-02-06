بعد سنوات من التوتر ومفاوضات مستمرة.. صفحة جديدة لتحالف السيارات بين "نيسان" و"رينو"

ويقوم الطرفان وفق "سكاي نيوز عربية" بإعادة هيكلة شروط تحالفهما الذي مرّ منذ إنشائه في عام 1999 بفترات مريحة، لكن أيضًا بأزمات ثقة خطيرة، خصوصًا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان؛ بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقًا إلى لبنان.